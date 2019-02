Rostock. Riesiger Jubel im Ostseestadion: Der SV Meppen feierte vor 12017 Zuschauern mit dem 2:0 (0:0) beim FC Hans Rostock den vierten Sieg in Serie und ist damit endgültig im Tabellenmittelfeld angekommen.

Im ersten Durchgang hatten die Emsländer bei mehreren Chancen der Gastgeber noch Glück. Im zweiten verfügten sie über die besseren Gelegenheiten, nutzten sie entschlossen und verabschiedeten sich auch vom letzten Platz der Auswärtstabelle. Zuvor hatten sie in Jena und in Aalen gewonnen,



Der Gastgeber sorgte von Beginn an für viel Druck. Das Team aus der 200000-Einwohner-Stadt an der Ostsee ließ den Ball gut laufen, fand auch in der Offensive Räume und kam in der ersten Viertelstunde zu einigen Möglichkeiten. Der SVM hätte in Rückstand geraten können. Nach einer Hereingabe von der linken Seite durch Lukas Scherff schoss Cebio Soukou, mit acht Treffern der gefährlichste Hansa-Schütze den Ball den Ball aus der Zentrale über das Tor. Keine 60 Sekunden später sorgte der Kopfball von Oliver Hüsing für Gefahr. Merville Biankadi machte es nicht besser. Beim Schuss von Pascal Breier war SVM-Keeper Erik Domaschke auf dem Posten. (Der Liveticker zum Nachlesen)

Es wird brandgefährlich

Bis dahin tauchte der Gast nur einmal im Rostocker Strafraum auf. Doch die von Marcus Piossek von der rechten Seite getretene Ecke sorgte für keine Gefahr. Brandgefährlich war es allerdings in der 22. Minute erneut nach einem Eckball. Hassan Amin beförderte den Ball hoch in den Fünfer, Nick Proschwitz köpfte ihn vom langen Pfosten knapp neben das Tor. Das war zumindest die beste Möglichkeit bis dahin.

Die Emsländer konnten sich vom Druck kaum einmal befreien. Sie fanden keine Ruhe im Aufbauspiel, weil der Gastgeber sofort attackierte, verloren den Ball schnell wieder. Im Aufbau fanden sie nur wenige freie Stationen, auch weil sie das Risiko mieden und nach hinten sicherten. Auf den Außenbahnen hatten Amin mit Soukou und Ballmert mit dem trickreichen Scherff Mühe.

Immerhin kamen die Rostocker, die bei Angriffen meist vier Spieler in vorderster Linie hatten, erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wieder zu Möglichkeiten: den Schuss von Soukou wehrte Domaschke ab. Glück hatten die Emsländer beim Angriff von Merville Biankadi: Zunächst kam Marco Komenda einen Tick zu spät, dann legte der Rostocker den Ball zu weit an den Strafraum vor, als er Domaschke ausgespielt hatte. Amin klärte in höchster Not. Beim Hansa-Chancenplus hätten die Gäste nach 45 Minuten zurückliegen können.

Artistischer Auftritt

Nach der Pause deutete der SVM an, dass mehr gehen könnte: Granatowski setzte sich links durch, hob das Leder in den Fünfer, wo Proschwitz es trotz eines artistischen Auftritts knapp verfehlte. Doch beim nächsten Angriff machten es die Meppener besser: Nach einem Amin-Freistoß veränderte Komenda die Richtung des Balles per Kopf. Die Führung. Völlig überraschend. Das erste Tor des ehemaligen Mönchengladbachers. Nach einem Standard, vor dem Hansa-Coach Jens Härtel ausdrücklich gewarnt hatte.

Schon in den nächsten Minuten wurde deutlich, in welchem Hexenkessel die Emsländer sich danach bewegen würden. Die Zuschauer trieben den letzten Meister der DDR nach vorn.“

SVM agiert entschlossen

Aus den Reihen der SVM-Fans tönte es nur leise „Auswärtssieg, Auswärtssieg“. Lauter wurde es nach dem überraschenden 2:0. Thilo Leugers zog gut 30 Meter vor dem Tor ab. Rostocks Keeper, der zuvor zweimal ohne Gegentreffer geblieben war, konnte nur zuschauen, wie der Ball aus seiner Sicht rechts oben im Netz zappelte.

Rostock hielt den Druck hoch, belagerte Meppens Strafraum. Aber Hansa konnte das Spiel nicht mehr drehen. Der SVM agierte entschlossen, blockte die Bälle immer wieder ab und hatte durch Proschwitz zwei gute Konterchancen.

Meppens Trainer Christian Neidhart hatte seine Starformation im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen Energie Cottbus zwangsweise auf einer Position verändert: Für den verletzten Julian von Haacke (Außenbandriss) übernahm Martin Wagner den Part auf der Sechser-Position. Dort hatte der Mannschaftskapitän zuletzt beim 3:2 gegen KFC Uerdingen von Anfang an gespielt. Neidhart entschied sich erwartungsgemäß für einen positionsgetreuen Wechsel. Wäre Markus Ballmert ins zentrale defensive Mittelfeld vorgerückt, hätte er auch noch auf der rechten Bahn der Viererkette umstellen müssen. Patrick Posipal, der wegen Trainingsrückstands für einen Einsatz nicht in Frage kam, absolvierte zwar einige Läufe im Ostseestadion, gehörte aber nicht zum Kader. Es fehlten zudem die verletzten oder erkrankten David Vrzogic, Luka Tankulic, Marcel Gebers, Fabian Senninger, Jannik Hoormann, Marius Kleinsorge sowie der gelbgesperrte Deniz Undav.

Hansa-Coach Jens Härtel, der vor dem 2:0-Heimerfolg vor zwei Wochen gegen Unterhaching gleich fünf Spieler ausgetauscht hatte, veränderte sein Team gegen Meppen nur auf zwei Positionen: Für den verletzten Offensivspieler Willi Evseev, der in dieser Saison noch ohne Treffer, kam der vierfache Torschütze Merville Biankadi, für Abwehrkraft Vladimir Rankovic, der auf der Bank Platz nahm, Rückkehrer Maximilian Ahlschwede. Neuzugang Tanju Öztürk, dessen Einsatz wegen einer Erkältung noch fraglich schien, stand wenig überraschend doch auf dem Feld.