Rostock. Die Drittligapartie zwischen dem FC Hansa Rostock und dem SV Meppen wird am Samstag nicht live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Stattdessen zeigt der Norddeutsche Rundfunk (NDR) das Braunschweig-Spiel.

SV Meppen, Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück – vier Clubs aus dem Norden spielen in dieser Saison in der Dritten Liga. Und obwohl am Samstag (23. Februar) mit Rostock und Meppen zwei davon im direkten Duell aufeinander treffen, zeigt der NDR von 14 bis 16 Uhr die Begegnung Eintracht Braunschweig gegen die SpVgg Unterhaching. Auch an den folgenden sechs Spieltagen wird kein Meppen-Spiel vom NDR übertragen.

Am 15. Dezember wurde zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel der Meppener live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Im dritten Programm war die letzte Begegnung der Hinrunde gegen den Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern zu sehen. Danach folgte das Derby in Osnabrück (0:1). Zuletzt wurde der 3:2-Sieg gegen den KFC Uerdingen gezeigt.

3. Liga bei der Telekom

Alle 380 Spiele der Drittligisten werden in der Saison 2018/19 beim Streamingdienst der Telekom zu sehen sein. Trotzdem wird die 3. Liga auch im freien Fernsehen übertragen. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten werden mindestens zwei Spiele pro Spieltag und insgesamt bis zu 86 Spiele zeigen. Dazu kommen auch noch die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga.

Hier gibt es den Liveticker zum Spiel des SV Meppen in Rostock!