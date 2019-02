Meppen. Für den Gastgeber sind aller guten Dinge drei, für den Gast jedoch vier. Der FC Hansa Rostock und der SV Meppen wollen ihre Siegesserien beim Duell am Samstag ab 14 Uhr im Ostseestadion fortsetzen.

Mit drei Dreiern in Folge hat sich der SVM bis auf den zwölften Tabellenplatz katapultiert. „Aber einige Punkte fehlen uns noch“, will Trainer Christian Neidhart beim letzten Meister der DDR-Oberliga und letzten Gewinner des FDGB-Pokals unbedingt nachlegen. Weil es zu einigen direkten Duellen unmittelbarer Konkurrenten aus der zweiten Tabellenhälfte kommt, kann der Vorsprung von sieben Zählern auf den ersten Abstiegsplatz zusammenschmelzen.



Einstelliger Tabellenplatz winkt



Vier Siege in Serie haben die Emsländer in der vergangenen Drittligasaison an den Spieltagen 34 bis 37 geschafft (2:1 in Chemnitz und gegen Lotte, 3:2 in Großaspach und 3:0 gegen Erfurt). Bei einer Wiederholung könnten sie jetzt auf einen einstelligen Tabellenplatz vorrücken.

Neun Akteure fallen aus

In Rostock muss Neidhart die Startelf umbauen. Denn in der Woche hat sich Julian von Haacke verletzt (Außenbandriss), der mit Thilo Leugers den Part auf der defensiven Schaltzentrale im Mittelfeld gut besetzt hat. Mit Luka Tankulic (Bänderriss) und Patrick Posipal (Trainingsrückstand) fallen zwei mögliche Alternativen aus. Weiter fehlen Marius Kleinsorge, für den der Einsatz nach Muskelfaserriss noch ein zu großes Risiko bedeuten würde, der nach der fünften Gelben Karte gesperrte Deniz Undav, David Vrzogic (Erkältung) sowie die länger verletzten Fabian Senninger (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Marcel Gebers (Fuß-Operation). Youngster Jannik Hoormann ist gerade wieder ins Training eingestiegen. Neun Akteure fallen aus, aber zum Glück ist der Kader groß genug.

Neidhart schweigt



Neidhart will sich nicht konkret äußern, wer neben Leugers den zweiten Platz auf der Sechser-Position übernimmt. Mannschaftskapitän Martin Wagner ist ein Kandidat, zumal der SVM nur eine Veränderung im Kader vornehmen müsste. Allerdings hat Markus Ballmert, der zuletzt als Rechtsverteidiger auflief, in der vergangenen Serie im zentralen defensiven Mittelfeld mit vielen Balleroberungen überzeugt. Weniger wahrscheinlich scheint, dass Marco Komenda aus der Innenverteidigung vorrückt.

„Die Verpflichtungen waren wichtig“

Keine Sorgen muss sich Neidhart um die Offensive machen. Mit Nico Granatowski, den Winter-Neuzugängen René Guder und Marcus Piossek sowie Herbst-Neuzugang Nick Proschwitz überzeugte das Quartett beim 3:0 gegen Cottbus mit Treffern und Torvorbereitungen. Zuletzt lobte der NDR die „clevere Transferpolitik“ der Emsländer. „Die Verpflichtungen waren wichtig“, ist der Trainer zufrieden mit der hinzugewonnenen Qualität.

In der Auswärtstabelle unten



„Wir haben einen guten Lauf und wollen in Rostock etwas holen“, sagt Neidhart. Zumal seine Mannschaft, die in der Heim- und Rückrundentabelle jeweils den zweiten Rang belegt, ihre Auswärtsbilanz aufpolieren will. Weniger als neun Zähler auf fremden Plätzen sammelte kein anderer Drittligist. Nach dem Hansa-Sieg in Würzburg ist der SVM auf den letzten Rang zurückgefallen.

Vor der Saison Aufstiegsambitionen

Rostock hat zuletzt zweimal 2:0 gewonnen in Würzburg und gegen Unterhaching, also gegen Clubs aus der oberen Hälfte. Die Handschrift des neuen Trainerteams Jens Härtel und Ronny Thielemann ist erkennbar. Zunächst hatte das Duo wie zuvor in Magdeburg auf eine Dreierkette in der Abwehr gesetzt, dann aber auf ein 4-4-2- oder 4-2-3-1 umgestellt. Hansa setzt den Gegner früh unter Druck. Ziel der Ostseestädter, die zwei Zähler mehr aufweisen als der Gast, ist der siebte Heimsieg und das Vorrücken ins obere Tabellendrittel. Vor der Saison hatte der Klub Aufstiegsambitionen.

Rostocker Sorgen

Auch Rostock klagt über Personalsorgen: Zwar steht Rückkehrer Maximilian Ahlschwede wieder zur Verfügung. Dafür dürften Marco König (Mittelfußbruch), Marcel Hilßner (Erkältung), Willi Evseev (Verdacht auf Handbruch) und Del-Angelo Williams (Fingerbeschwerden) ausfallen. Tanju Öztürk (erkältet) und Jonas Hildebrandt (umgeknickt) sind fraglich.

Kommen 13.000 Zuschauer?

Gegen Meppen setzt Hansa auf die Unterstützung der Fans. Da gerade das 13.000. Mitglied aufgenommen wurde, gibt es eine Aktion mit auf 13 Euro vergünstigten Karten. Ziel sind 13.000 Zuschauer. „Wir freuen uns, wenn das Stadion voll ist“, sagt Neidhart. „Das ist ein besonderer Anreiz.“