Meppen. Mit dem 3:0-Sieg gegen Energie Cottbus springt der SV Meppen vorerst auf Rang zehn der Tabelle. Auch wenn die Spieler einige Unkonzentriertheit in den 90 Minuten gesehen haben, sind doch alle der Meinung verdient gewonnen zu haben. Die Stimmen zum Spiel:

Julian von Haacke, der gemeinsam mit Thilo Leugers auf der Doppelsechs fungiert hat: "Ich finde wir haben zunächst gar nicht so gut losgelegt. Wir hatten im Spielaufbau einige Probleme,weil Cottbus das gegen den Ball ganz gut gemacht hat. Wir mussten dann erstmal unseren Flow finden. Ab da lief das Spiel aber ziemlich gut für uns."





Nico Granatowski, der überall auf dem Platz zu finden war: "Es war ein wichtiger Sieg gegen Cottbus. Damit können wir uns jetzt ein bisschen von unten absetzen. Es ist ein überzeugender Sieg gewesen. Kurz nach der Halbzeit haben wir ein wenig geschwommen, aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und müssen so weitermachen. Ich war in den letzten Wochen mit meinen Leistungen ein wenig unzufrieden und wollte mir heute selber beweisen, dass ich es besser kann. Ich hoffe, dass es gut geklappt hat."

Max Kremer, der für René Guder eingewechselt wurde: "Es war ein gutes Spiel. Nach der Halbzeit hatten wir eine kurze Phase, wo wir ein paar Probleme hatten und etwas zu tief standen. Aber alles in allem haben wir ein gutes Spiel gezeigt und hochverdient 3:0 gewonnen, auch in der Höhe. Diesmal war es für mich ein bisschen einfacher beim Stand von 3:0 eingewechselt zu werden, als gegen Uerdingen beim Stand von 0:2. Wobei, letzte Mal war es auch sehr schön." (lacht)

Nick Proschwitz, der das 1:0 per Kopf erzielte: "Wir haben von Anfang an konzentriert gespielt, wie in den vergangenen Wochen auch. Wir sind mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gegangen. Haben in der Anfangsphase eine Chance zugelassen, bei der wir unachtsam sind, kommen dann aber konzentriert zurück und gewinnen hier die Partie absolut verdient. Marcus Piossek hat heute richtig gut gespielt und ich freue mich, dass wir heute als Team gewonnen haben. Ich freue mich, dass ich ein Tor beitragen konnte, aber alles super, auch wenn er eins mehr gemacht hat." (lacht)