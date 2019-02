Meppen. Dritter Sieg in Serie für den SV Meppen: Vor 7430 Zuschauern siegten die Emsländer verdient mit 3:0 (2:0) gegen Energie Cottbus. Ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt und ein Traum-Einstand von Doppelpacker Marcus Piossek.

In einer flotten Partie mit wenigen Höhepunkten in der Anfangsphase war die Stimmung in der Hänsch-Arena schon nach einer guten halben Stunde so ausgelassen wie sonst oft nach dem Schlusspfiff. Denn die ausgesprochen effektiven Gastgeber führten zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0. Bis auf die Treffer hatten sie bis dahin keine glasklare Torchance. Nick Proschwitz hatte einmal Richtung Cottbusser Tor geköpft, aber der Ball verfehlte das Ziel deutlich.

Besser machte es Meppens Torjäger in der 23. Minute. Nach einer Ecke von der linken Seite und mehreren Kopfbällen stand Proschwitz goldrichtig und köpfte das Leder zum 1:0 ins Netz. Sein neuntes Tor. Zu diesem Zeitpunkt sicherlich überraschend. Zehn Minuten später schraubten die Meppener Winter-Neuzugänge das Resultat auf 2:0 hoch. René Guder passte das Leder von rechts maßgenau nach innen, Marcus Piossek schoss es mit links ins lange Eck. Jubel pur in der Hänsch-Arena.



Cottbus lag bereits zum 14. Mal in dieser Saison mit 0:2 hinten. Und wieder nach einer Standardsituation. Dabei wussten die Brandenburger gerade zu Beginn der Partie mit einem flexiblen System zu gefallen. Sie suchten den Weg nach vorn, hatten durch den pfeilschnellen Streli Mamba auch die erste Möglichkeit. Nach dem Anspiel ließ er das Leder abprallen, Markus Ballmert passte es zu kurz auf Erik Domaschke, der danach mit dem Fuß gegen Mamba rettete. Glück für den SV Meppen.

Nach der 2:0-Führung allerdings übernahm der Gastgeber die Regie, bestimmte die Laufrichtung des Balles. Nico Granatowski und Julian von Haacke hatten vor dem Seitenwechsel noch zwei Möglichkeiten mit Distanzschüssen.

Cottbus steckte nicht auf, brachte nach der Pause Weidlich für Knechtel, und hatte Vorteile, weil der SV Meppen nicht früh genug attackierte. Das hätte sich beinahe gerächt. Denn Mamba traf in der 50. Minute den Pfosten, den Nachschuss aus kurze Distanz wehrte Domaschke gegen Routinier Dimitar Rangelov ab.

Allerdings war die Partie nach knapp einer Stunde entschieden. Denn nach einem mustergültigen Angriff passte Guder von der rechten Seite auf Granatowski, der Piossek auflegte. Der ehemalige Lotte wieder mit links traf. Sein zweiter Treffer. Ein Traum-Heimdebüt für den 29-Jährigen.

Danach spielte der SVM seine ganze Sicherheit aus. Er nutzte den Platz. Das Leder rollte gut nach vorn. Der Schuss von Proschwitz wurde geblockt, bei der Aktion von Julian von Haacke war Keeper Avdo Spahic auf dem Posten. Guders Schuss war zu schwach. Aber die Fans blieben gut gelaunt. Dafür sorgen 19 Zähler aus den vergangenen acht Spielen. Der SVM hat die 30-Punkte-Marke geknackt.

Meppens Trainer Christian Neidhart hatte sein Team im Vergleich zum Spiel in Aalen nur auf einer einzigen Position geändert. Für den verletzten Luka Tankulic (im Training umgeknickt) rückte Nico Granatowski positionsgetreu im linken offensiven Mittelfeld nach. Der Linksfuß war in Aalen eingewechselt worden.

Cottbus-Coach Pele Wollitz stellte seine Elf auf zwei Positionen um: Für den gelbgesperrten José-Junior Matuwila und Moritz Broschinski standen Philipp Knechtel und Fabian Holthaus von Beginn an auf dem Platz. Wie schon bei der 1:2-Heimniederlage gegen Würzburg waren auch die vier Winter-Neuzugänge Jürgen Gjasula (Viktoria Berlin), Daniel Bohl (Hallescher FC), Luke Hemmerich (Ergebirge Aue) und Robert Müller (KFC Uerdingen) beim Anpfiff dabei.