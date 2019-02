Meppen. Mit dem dritten Sieg in Serie könnte sich der SV Meppen viel Luft im Abstiegskampf verschaffen. „Das ist unser Ziel“, erklärt Trainer Christian Neidhart gegen Energie Cottbus am Samstag um 14 Uhr in der Hänsch-Arena.

„Wir spielen zu Hause“, setzt der 50-Jährige auf die Heimstärke und die Unterstützung des Publikums. „Ein wichtiger Faktor.“ Der SVM will die Marke von 30 Punkten knacken. Bei einem Sieg könnte der 13. mit 31 Zählern im Optimalfall bis auf Rang neun vorrücken. Und er würde wieder einen Gegner weiter in den Tabellenkeller drücken.



Drittbeste Rückrundenmannschaft

Die drittbeste Rückrundenmannschaft, die in den vergangenen acht Partien 16 Punkte gesammelt hat, ist entsprechend selbstbewusst. Sie hat zuletzt die richtige Balance zwischen Aggressivität und spielerischen Momenten gefunden. Und sich das nötige Quäntchen Matchglück erarbeitet, wie Mittelfeldspieler Nico Granatowski nach zwei Last-minute-Siegen registrierte. Die Stimmung ist gut. Dass wieder auf Naturrasen trainiert werden kann, hat dazu beigetragen.

Sieben Gelbsperren drohen



Gegen Cottbus muss Neidhart auf Luka Tankulic verzichten. Der Mittelfeldspieler ist im Training umgeknickt. Ein MRT-Untersuchung soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Marius Kleinsorge muss nach seinem Faserriss noch mindestens zwei Partien pausieren. Patrick Posipal klagt über Beschwerden (Adduktoren, Schambeinentzündung), die einen operativen Eingriff zur Folge haben könnten. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Fabian Senninger und Marcel Gebers. Da gleich sieben Spielern eine Gelbsperre droht (Hassan Amin, Marco Komenda, Steffen Puttkammer, Jovan Vidovic, Nico Granatowski, Deniz Undav, Luka Tankulic), ist Neidhart froh, dass er über einen großen Kader verfügt.

Kremer wieder dabei

Neuzugang Marcus Piossek hat im zentralen offensiven Mittelfeld in Aalen seinen Einstand gegeben. Für 90 Minuten reicht die Kraft des 29-Jährigen, der unter Cottbus-Coach Pele Wollitz in Osnabrück trainierte, allerdings noch nicht. Deniz Undav hat zuletzt als Einwechsler auf dieser Position gute Spiele gemacht und in Aalen den Siegtreffer erzielt. Vielleicht erhält der 22-Jährige eine Chance in der Startelf. Zudem steht Max Kremer wieder zur Verfügung. Es gibt also Alternativen.

Gegentore analysiert



Der SV Meppen hat sich aber auch mit Gegentoren aus Kontersituationen wie in Aalen oder beim 0:1 gegen Uerdingen beschäftigt. „Diese einfachen Treffer müssen wir abstellen“, weiß Neidhart. Beim Aalener Ausgleich durch Stephan Andrist war auf der linken Seite der Abstand zwischen Tankulic und Amin, der wegen der Gelben Karte im Zweikampf wenig riskieren konnte, zu groß.

Mamba sorgt für Tempo

Für Tempo im Energie-Angriff sorgt Streli Mamba. „Das dürfen wir ihn nicht ausspielen lassen“, mahnt Neidhart. Offensiv ist Fabio Viteritti, der mit SVM-Innenverteidiger Steffen Puttkammer in Magdeburg auflief, wieder eine Alternative für die Brandenburger. Deren neues Quartett – Jürgen Gjasula (Viktoria Berlin), Daniel Bohl (Halle), Luke Hemmerich (Aue) und Robert Müller (Uerdingen) – hat bei der Premiere beim 1:2 gegen Würzburg SVM-Scout Jens Robben beobachtet. Beim Meppener Spiel in Aalen schaute Cottbus-Co-Trainer Frank Eulberg zu – und unterhielt sich kurz mit Mirco Born, den er aus der gemeinsamen Zeit bei Victoria Köln kennt.

Granatowskis später Ausgleich in Cottbus



Der SVM, der in Cottbus durch Granatowski spät ausglich, zeigt Respekt vor dem Gegner, der auswärts immerhin in Wiesbaden, Kaiserslautern und Rostock gewann. Aber Neidhart, der in der Zeit beim VfL Osnabrück mit dem jetzigen Energie-Trainer Pele Wollitz „immer gut klar gekommen“ ist, setzt natürlich auf Sieg: „Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wenn man auswärts gepunktet hat, ist es wichtig, daheim nachzulegen.“ Sonst seien die vorherigen Zähler wertlos.

Parken beim THW nur mit Berechtigung für P8 Beim Heimspiel gegen Energie Cottbus steht der Parkplatz P8 nach Angaben des SV Meppen wegen Baumaßnahmen nicht zur Verfügung. Als Ausweichparkplatz dient der Parkplatz am THW (P1), der am Samstag nur von Inhaber mit einer Berechtigung (P8) genutzt werden kann.