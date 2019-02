Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen hofft darauf, im nächsten Heimspiel gegen Energie Cottbus (Samstag, 14 Uhr) die 100.000-Zuschauer-Marke knacken zu können. Um diese Schallmauer zu durchbrechen, müssten 7591 Fans in die Hänsch-Arena kommen.

4291 Tickets für Cottbus verkauft

Bei den bisherigen zwölf Heimspielen passierten 92.409 Zuschauer die Stadiontore, was einem Schnitt von 7701 Zuschauern entspricht. Kalkuliert hat der SV Meppen vor der Saison mit durchschnittlich 6900 Besuchern. In der vergangenen Spielzeit lag der Schnitt bei den Heimspielen bei 6889 (Kalkulation: 5949).

Am Mittwoch vor dem Cottbus-Spiel verkündete der SV Meppen, dass noch 3300 Zuschauer bis zur anvisierten Marke fehlen würden. Heißt also: Von den nötigen 7591 Cottbus-Karten sind 4291 verkauft. Eingerechnet sind die Dauerkarten. 2667 Saisontickets hatte der SVM bis Oktober verkauft. Knapp 100 sind in der Winterpause noch dazukommen.





Bekannte Vorverkaufsstellen

Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen (unter anderem bei der Meppener Tagespost, Lingener Tagespost und Ems-Zeitung), im Online-Ticketshop unter www.svmeppen.de (print@home möglich) oder aber am Freitag von 10 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle am Stadion.



Platz sieben In der Zuschauertabelle

In der Zuschauertabelle nimmt Meppen aktuell hinter dem 1. FC Kaiserslautern (246.660 Zuschauer), Eintracht Braunschweig (209.189), 1860 München (180.000), Hansa Rostock (170.700), Karlsruher SC (142.592) und VfL Osnabrück (142.592) Platz sieben ein.

Einmal ausverkauft

Einmal war die Hänsch-Arena in dieser Saison mit 12.500 Zuschauern ausverkauft – am 5. August bei der 0:2-Niederlage gegen den VfL Osnabrück. Die wenigsten Fans kamen am 11. August zum 1:0-Sieg gegen den VfR Aalen, nämlich 5103.

130.894 Zuschauer im Vorjahr

In der letzten Saison kamen insgesamt 130.894 Zuschauer zu den Heimspielen des SV Meppen.