SV Meppen siegt wieder in letzter Sekunde

Die Meppener Führung in Aalen erzielte René Guder. Im dritten Spiel sein erster Treffer für die Emsländer. Foto: Scholz

Aalen. Der SV Meppen hat den Befreiungsschlag in der Ostalb-Arena in letzter Sekunde geschafft. Dank besserer Möglichkeiten und mehr Spielanteilen setzten sich die Emsländer beim VfR Aalen mit 2:1 (1:1) durch. Deniz Undav traf in der Nachspielzeit.