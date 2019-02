Meppen. Nüchtern betrachtet, erwartet VfR Aalen als schlechteste Heimmannschaft Sonntag um 13 Uhr mit dem SV Meppen die schlechteste Auswärtself. Etwas emotionaler trifft das seit elf Spieltagen sieglose Schlusslicht auf die Emsländer, die nach grandiosem Wende-Sieg gegen Uerdingen eine breite Brust haben sollten.

„Wir wollen den Sieg vergolden“, sagt SVM-Torwart Erik Domaschke. Er weiß, dass das Duell in der Ostalb für beide Gegner gleichermaßen wichtig ist. Die Aalener wollen den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld nicht abreißen lassen. Sie haben in der Winterpause fünf neue Spieler geholt, von denen Stephan Andrist, Clemens Schoppenhauer und Petra Sliskovic gegen Würzburg auf dem Feld standen. Aber mit Gerrit Wegkamp, dem siebenfachen Torschützen Marcel Bär und Myroslav Slavov sind gleich drei Stürmer gegangen. Für den erst im Sommer von RW Essen gekommenen Trainer Argirios Giannikis könnte es sich Sonntag schon fast um ein Endspiel handeln. Denn Präsidium und Aufsichtsrat sollen dem 38-Jährigen vor der Winterpause zwar das Vertrauen ausgesprochen, aber als Minimalziel vier Punkte aus den ersten drei Partien im neuen Jahr gefordert haben. Nach dem Ausfall des Duells gegen Unterhaching folgte das unglückliche 1:2 in Würzburg. Bleiben also die Partien gegen Meppen und bei 1860 München, um die Hürde zu nehmen.



Neidhart kann mitfühlen

Neidhart kann mit seinem Kollegen mitfühlen. „Das waren knappe Ergebnisse, die Spiele standen auf der Kippe, Aalen war teilweise die bessere Mannschaft“, hat er den nächsten Gegner natürlich im Visier. Späte Gegentore kosteten in den drei der vergangenen vier Partien fünf Punkte. So hat es ja auch der SV Meppen in der Hinrunde erlebt, als er selbst langsam bis ans Tabellenende rutschte. Es sei schwer, immer nur Niederlagen zu erklären, weiß der SVM-Coach.

Erster Saisonsieg gegen Aalen

Der SV Meppen, der am vierten Spieltag gegen Aalen den ersten Saisonsieg feierte (1:0), hat schon vor der Winterpause den richtigen Dreh gefunden, von den vergangenen sieben Partien vier gewonnen, aber nur zwei verloren und zudem einmal unentschieden gespielt. Der Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz beträgt zwei Punkte, der Rückstand auf Rang neun allerdings auch nur drei Zähler.

SVM will Auswärtsbilanz aufpeppen

Deswegen sind die nächsten beiden Partien in Aalen und gegen Cottbus für Neidhart wegweisend. Meppen hat die Chance, sich weiter abzusetzen. „Wir sind stabil und wir haben die Qualität, kontinuierlich zu punkten“, stellt der Coach fest. Gegen Kontrahenten von den ersten neun Tabellenrängen hat der SVM vier Punkte geholt, gegen die unmittelbare Konkurrenz jedoch 21. „Das ist eine gute Bilanz“, sagt Neidhart, denn damit hat er die Gegner im Tabellenkeller gehalten. Gegen einige Top-Konkurrenten vermisste Neidhart das nötige Matchglück insbesondere auf fremden Plätzen. Es ist das erklärte Ziel, die Auswärtsbilanz möglichst schon in Aalen aufzupeppen.

Proschwitz effektiv

Auch wenn der SVM noch immer zu viele Möglichkeiten ungenutzt lässt, hat er 29 Tore geschossen. Nick Proschwitz ist der effektivste Stürmer der Liga (acht Tore in elf Spielen). In der Offensive gibt es mit René Guder, der schon zu zwei Einsätzen gekommen ist, und Marcus Piossek neue Alternativen. Piossek ist in Aalen Kader-Kandidat. Nachdem er lange nicht im Mannschaftstraining war, soll er nach intensiven Einheiten am Samstag ein Signal geben, was geht.

Leugers steht wieder zur Verfügung

Thilo Leugers, Meppens Siegtorschütze gegen Aalen, hat seine Gelbsperre abgesessen. Fehlen werden neben den Langzeitverletzten Marcel Gebers und Fabian Senninger, der Mitte des Monats wieder voll einsteigen soll, noch Patrick Posipal, der sich beim Spiel im Nachwuchsteam auf dem Kunstrasenplatz verletzt hat (Adduktorenprobleme?) und Marius Kleinsorge.