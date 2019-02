Werlte. Mit den Fußballern des SV Meppen zum Auswärtsspiel nach München fliegen – dieses Angebot hat der SVM-Vorstandssprecher Andreas Kremer am Donnerstagabend den Sponsoren beim Neujahrsempfang in Werlte unterbreitet.

Kremer lud die Anwesenden auf Anregung von Meppens Co-Trainer Mario Neumann ein, am 23. März von Münster aus mit der Mannschaft zum Spiel bei 1860 München zu fliegen. 20 Tickets zum Preis von 1000 Euro stünden zur Verfügung. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es hinkriegen werden“, gibt sich Kremer optimistisch. Spätestens am kommenden Montag oder Dienstag müsse man das Go geben, damit es mit dem Flieger klappe. Kremer benannte den bekannten Flughafen Münster Osnabrück prompt in Münster Meppen um.

150 Gäste bei Möbel Wilken

150 Gäste erlebten am Donnerstagabend einen ebenso informativen wie unterhaltsamen Abend, zu dem der SV Meppen seine Sponsoren eingeladen hatte. Gastgeber waren die Möbel-Wilken-Geschäftsführer Michael und Martin Wilken. Neben den Sponsoren konnten die Gastgeber die komplette Drittligamannschaft mit ihrem Trainerteam begrüßen. Auch die Zweitliga-Frauenmannschaft des SVM war mit einigen Spielerinnern, Trainer und Betreuern gekommen.





„Das Jahr 2019 hat gut angefangen nach dem letzten Quartal 2018, wo wir oft in den letzten Minuten untergegangen sind“, sagte Landrat Reinhard Winter bei seinem Grußwort mit Blick auf den 3:2-Wendesieg des SV Meppen gegen den KFC Uerdingen. Er habe sich riesig darüber gefreut.

Winter hob die Bedeutung des Vereins im Emsland hervor. „Der SV Meppen ist sicher identitätsstiftend hier in der Region. Das spürt man immer wieder, wenn man mit den Vertretern des Kreistages über das Geld redet.“ Dort gebe es keine Abwehrhaltung, sondern sei Verständnis und Schubkraft zu spüren. „Und das muss sich auch im Sponsoring abbilden, dass das keine Einbahnstraße wird in unseren Haushalten“, wandte sich Winter an Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein. Sowohl der Landkreis als auch die Stadt hatten das Stadion des SVM nach dem Aufstieg für jeweils rund zwei Millionen drittligatauglich gemacht. Auf dieses „Vorabsponsoring“ von Landkreis und Stadt könne man aufbauen, so Winter. „Den Rest muss jetzt der SVM machen! Und sie natürlich!“, fordert der Landrat die Sponsoren zur Unterstützung auf.

Befragung zum SV Meppen läuft

Zustimmung fand Winter bei Meppens Bürgermeister: „Die Verbindung des SV Meppen mit der Stadt Meppen ist immer da“, sagte Knurbein. Aktuell mache man eine Studie mit dem Verein und der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Bei diesen Befragungen gehe es darum, welche Wertschöpfung der SVM für die Region bringe. Mit der Unterstützung des Marianums Meppen werden momentan Personen bei den Heimspielen im Stadion und auch online befragt. „Viele Zuschauer haben mitgemacht. Wir sind ganz gespannt auf das Ergebnis – für die Stadt Meppen, aber auch insbesondere für den Verein, ist es ganz wichtig herauszuziehen, was es dort an Ergebnissen rauskommt.“

Anzeige Anzeige





Musikalisch passend umrahmt wurde der Neujahrsempfang des SV Meppen vom Duo „Dry Dudes“, das schon in der TV-Sendung „Deutschland sucht das Supertalent“ für Beachtung sorgte. Unterhaltsamer Höhepunkt des Abends war der Auftritt des ehemaligen Fußballprofis Ansgar Brinkmann, der als Sondergast geladen war. Der legendäre Fußballer, bekannt als „weißer Brasilianer“, erzählte gut gelaunt und mit gewohnt viel Humor aus seiner bewegten Zeit als Profi (u.a. Frankfurt, Mainz, Bielefeld).





Bevor der etwa dreistündige Abend bei Gesprächen seinen Ausklang fand, präsentierte Moderator Andreas Wurm eine Versteigerungsaktion, die von der Möbel Wilken zur Verfügung gestellt wurde. Für eine Ballonfahrt und einen Fernsehsessel kamen in deren Verlauf über 800 Euro zusammen, die dem Inklusionsteam des SV Meppen zu Gute kommen sollen.