Meppen. Bis zu 2000 Fans haben den SV Meppen in der letzten Saison nach Münster begleitet. Auch beim zweiten Auftritt der Neidhart-Truppe in der Studentenstadt wird die Unterstützung groß sein. Wie die Meppener mitteilen, ist das erste Kartenkontingent bereits ausverkauft.

Obwohl das Auswärtsspiel in Münster erst am 5. April stattfinde, sei das erste aus 800 Tickets bestehende Kontingent bereits restlos ausverkauft, bestätigt der SVM. "Wir erwarten in Kürze weitere Stehplatzkarten aus Münster! Infos dazu folgen!", heißt es auf der Facebookseite. Nach Angaben von SVM-Pressesprecher Thomas Kemper hat der SV Meppen weitere 400 Karten bei den Preußen angefordert. Es gibt nur Stehplätze zum Preis von 11 Euro.

Löwen-Tickets nur in der Geschäftsstelle

Wer beim Auswärtsspiel des SV Meppen beim TSV 1860 München dabei sein will, kann ab Freitag (8. Februar) von 10 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle des SVM Tickets kaufen. Zunächst erhalten die Emsländer 950 Karten. Bei Bedarf könnten 550 weitere dazukommen.

Die 1860-Karten gibt es ausschließlich in der SVM-Geschäftsstelle. In München werde es keine Tageskasse geben, betont der SV Meppen. Sitzplätze kosten 30 Euro, Stehplätze 15 Euro (ermäßigt: 14 Euro). Die Partie bei den "Löwen" findet am Samstag, 23. März, statt.









Im Hinspiel unterlag Meppen gegen Münster mit 1:2, während Aufsteiger 1860 mit 1:0 bezwungen wurde.