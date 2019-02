Meppen. Berechtigte Partystimmung nach dem Meppener 3:2 nach 0:2-Rückstand gegen Bayer Uerdingen. Eine verrückte Partie mit Seltenheitswert. Denn seit der Saison 1984/85 drehten die Emsländer nur vier Punktspiele, in denen sie mit zwei Toren hinten lagen.

Nämlich in der Oberliga Niedersachsen, Saison 2010/11, beim 4:2 gegen den VfL Osnabrück II, beim ersten Zweitliga-Sieg am 26. Juli 1987 mit 3:2 gegen Fortuna Köln sowie beim letzten Spiel der Serie 1984/85 mit 5:2 gegen den VfB Oldenburg. In knapp 34 Jahren dreht der SVM also gerade vier Spiele nach einem Rückstand mit zwei Toren.



Van der Püttens Doppelpack

Am 16. Mai 1985 traf das Team von Rainer Persike auf die von seinem Vorgänger Hans-Dieter Schmidt trainierten Oldenburger. Der aus Lingen stammende Jürgen Prange, der im ersten Zweitligajahr zum SVM zurückkehrte, brachte den Gast in Führung, Ferdinand Rohde erhöhte. Aber Martin van der Pütten (2), Dietmar Sulmann, Peter Höfer und Hermann Eiting konterten und ließen sich auch vom zwischenzeitlichen 3:3 durch Rainer Bartels nicht schocken.





Erster Zweitliga-Heimsieg

Nur 26 Monate später starteten die Meppener mit einer deprimierenden 0:3-Niederlage beim Mitaufsteiger Kickers Offenbach in die 2. Bundesliga. Schon nach dem ersten Spieltag gab es Zweifel, ob sie den Klassenerhalt schaffen könnten. Aber sie blieben elf Jahre in Folge. Schwung sammelten die Blau-Weißen im ersten Heimspiel. Vor 5800 Zuschauern lag das Persike-Team nach zwölf Minuten 0:2 zurück. Aber Torjäger Martin van der Pütten und zweimal „Mister Meppen“ Josef Menke sorgten für die ersten Punkte. Gefeiert wurde so ausgelassen wie am Samstag nach dem Spiel gegen Uerdingen. Hermann Rülander, Horst Bruns, Reinhold Tattermusch, Dietmar Sulmann, Robert Thoben, Martin van der Pütten und Rainer Persike waren gegen Oldenburg und Köln dabei.





23 Jahre gewartet

Erst 23 Jahre später wiederholte Meppen unter Trainer Johann Lünemann das Kunststück, machte aus einem 0:2 ein 4:2 gegen den VfL Osnabrück, allerdings nur die zweite Mannschaft. Denn die Emsländer waren in der Oberliga Niedersachsen angekommen. Francis Banecki und Hüseyin Dogan sorgten für die Tore gegen die Mannschaft von Joe Enochs, in dessen Aufgebot am 26. September 2010 ehemalige und künftige Bekannte wie Nils Zumbeel, Robin Twyrdy, Jan Meyer und Daniel Latkowski spielten. Beim SVM standen der heute Videoanalyst Jens Robben, der sich aber „beim besten Willen“ nicht mehr an dieses Spiel erinnern kann, Steffen Menke, Stefan Raming-Freesen, Patrick Schnettberg oder Daniel Olthoff auf dem Rasen.

„Mentalität der Mannschaft“

Robben erfuhr am Samstag im Liveticker vom Meppener Sieg gegen Uerdingen – 520 Kilometer entfernt beim Spiel der Würzburger Kickers gegen VfR Aalen, den nächsten Gegner des SVM. Der 35-Jährige hatte nach dem 0:2-Rückstand minutenlang nicht mehr auf sein Handy geschaut. Er verpasste den Anschlusstreffer von Nick Proschwitz, erlebte aber den Ausgleich von Max Kremer und das Proschwitz-Siegtor. „Die Freude war riesengroß“, sagte Robben. „Das ist die Mentalität der Mannschaft, sie sucht ihre Chance und spielt auch nach dem Ausgleich weiter auf Sieg.“ Trotz schlechter Erfahrung in der Hinserie gegen Uerdingen, Würzburg, Zwickau oder Großaspach. Chancen erarbeiten sich die Emsländer diese Saison genug. Das belegt auch Robbens Statistik, nur im Verwerten müssen sie noch besser werden. Dann muss es nicht immer so spannend bleiben wie gegen Uerdingen.

Erster Sieg gegen Gegner von den ersten neun Plätzen

Immerhin bewegt sich der SVM auf dem richtigen Weg, um die Klasse zu erhalten. „Das gibt uns Auftrieb“, ist Trainer Christian Neidhart sicher. Gegen Uerdingen gelang der erste Sieg gegen ein Team von den ersten neun Plätzen! Dazu kommt noch ein Remis gegen Unterhaching. Nach Rückstand hat der SVM in Cottbus und gegen Unterhaching noch einen Punkt geholt, in Jena den ersten Auswärtssieg gefeiert.