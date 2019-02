Traf nach 53 Sekunden nur den linken Pfosten: Meppens Winterzugang René Guder (Mitte). Foto: Werner Scholz

Meppen. Bei der 0:1-Derbyniederlage in Osnabrück war er 24 Minuten vor dem Ende von der Bank gekommen. Am Samstag beim 3:2-Sieg gegen Uerdingen stand René Guder bereits in der Startelf des SV Meppen. Ein Heimdebüt mit Licht und Schatten.