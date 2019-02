Meppen. "Meppen hat nicht aufgegeben und immer weitergemacht", fasste Uerdingens Torwart René Vollath am Samstag die 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung seines KFC beim SV Meppen zusammen. Meppen habe gefühlt 100 Chancen gehabt, ergänzte er. Hier die Stimmen zum Spiel.

René Vollath (Torwart KFC Uerdingen): „Ich glaube, es wird im Spiel vier- oder fünfmal Handspiel reklamiert. Dass sich der Schiedsrichter halt dann irgendwie bei einer strittigen Situation hinreißen lässt, okay. Es ist die leidige Geschichte. Ich finde, er dreht sich weg, hat die Arme am Körper und kriegt ihn dann an die Hand. Gut, ist halt schwierig für Schiedsrichter zu pfeifen, die nie gekickt haben. Schwer, vor allem in der Drucksituation. Ich sage zu dem Schiedsrichter in der Nachspielzeit, wo die zwei Spieler da liegen, pfeif einfach ab! Aber gut, so ist‘s halt. Dass die Niederlage unverdient ist, kann ich nicht mal sagen. Meppen hat gefühlt 100 Chancen. Es ist einfach brutal, wir führen 2:0 und haben nur noch eine einzige Aufgabe: das ist, alles reinzuschmeißen, um zu verteidigen. Und den Gegner wegzuhalten. Ja, wir machen‘s dann nicht. Meppen hat nicht aufgegeben und immer weitergemacht. Da muss man auch ein Kompliment sagen. Trotzdem ist es natürlich einfach geisteskrank. Wie kann man so‘n Spiel verlieren – das geht gar nicht.“





Luka Tankulic (Linksaußen des SV Meppen): „Ich denke, wir waren von Anfang an klar die bessere Mannschaft. Das hat man auch daran gesehen, dass wir die Überhand an Chancen hatten. Wir müssen uns einfach belohnen. Dass wir es hinten raus so spannend machen, kann keiner wissen. Am Ende haben wir verdient gewonnen, ganz klar. Das 0:2 ist zu einfach gefallen. Ein langer Ball und hinten gab es Abstimmungsprobleme. Aber nichtsdestotrotz muss man echt ein Riesenlob an alle – auch Einwechselspieler – geben. Sie haben 100 Prozent gegeben und waren sofort da. Das war gut.“





Nick Proschwitz (Stürmer und Doppeltorschütze des SV Meppen): „Dass wir hier 0:2 in Rückstand lagen, war für mich auch schwer zu erklären. Wir haben gute Möglichkeiten gehabt. Und gerade, als es 0:1 steht, haben wir eine Riesenmöglichkeit, wo wir zu zweit ganz alleine in der Mitte sind. Wir müssen da eigentlich den Ausgleich machen, sind aber plötzlich 0:2 hinten. Aber ich glaube, die ganze Saison schon haben wir eine super Moral gehabt. Das ist auch unsere Mentalität, dass wir nie aufstecken oder aufgeben. Wir haben uns hier im Endeffekt belohnt und hochverdient gewonnen. Darauf können wir alle sehr stolz sein. Wir sind sehr glücklich darüber. Vor dem Elfmeter glaube ich, dass Maroh (Uerdingens Abwehrspieler Dominic Maroh, Anmerkung der Redaktion) die Flanke von mir ganz klar mit der Hand spielt und dass das Elfmeter ist. Beim Elfmeter habe ich mich vorher für die Ecke entschieden. Er war sehr fest und unplatziert geschossen, und der Torwart hat keine Chance gehabt.





Erik Domaschke (Torwart des SV Meppen): „Mein Spiel ist ja das Offensivspiel. Vor dem zweiten Gegentor kriegen wir keinen Druck auf den Ball. Er spielt halt den tiefen Ball. Ich glaube, dass ich dann direkt an der Sechzehnerkante bin. Dann reicht es auch nicht mehr zurückzugehen, wenn er den über mich spielt. Ich wollte mich halt großmachen. Wenn ich die Hand nehme und außerhalb bin, ist es auch kacke. Ich muss mir die Szene noch mal anschauen und dann noch mal mit dem Trainer besprechen. Wir haben gezeigt, dass wir Fußball spielen können. In der ersten Halbzeit hatten wir auch wieder ein, zwei Chancen, machen sie halt nicht rein und kommen dann in solche Schwulitäten. Aber es zeigt die Moral von dem Team, dass wir aus dem 0:2 noch das 3:2 machen. Ich hoffe, dass wir das auswärts nach Aalen mitnehmen können und da auch die Punkte mitnehmen.“