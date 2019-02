Meppen. Nach dem 3:2-Sieg freute sich Max Kremer wie ein Honigkuchenpferd über die furiose Aufholjagd des SV Meppen in der Hänsch-Arena. Die Nummer 17 des SVM wurde beim Stand von 0:2 eingewechselt und erzielte das zwischenzeitliche 2:2.

Herr Kremer, haben Sie bei Ihrer Einwechslung noch damit gerechnet, dass der SVM als Sieger vom Platz geht?

"Ehrlich gesagt nicht. (lacht) Wir standen noch draußen, als das 2:0 fiel. Haben dann trotzdem den Wechsel mit Janik Jesgarzewski und mir durchgezogen. Es ist natürlich nie einfach bei einem 2:0 reinzukommen. Aber dann haben wir das Spiel richtig gut gedreht. Jetzt können wir alle zufrieden sein."

Wie fühlt man sich nach so einer furiosen Aufholjagd?



"Solche Siege sind natürlich immer am schönsten. Ich glaube, es hat kaum noch jemand an uns geglaubt. Aber ab dem Zeitpunkt, als das 2:1 fiel, haben wir noch mehr dran geglaubt, dass wir zumindest noch den Punkt holen können. Das wir das Spiel dann noch mit einem Sieg krönen, war absolut verdient. Wir hatten über das komplette Spiel mehr Spielanteile gehabt."





Was hat der Trainer Ihnen bei der Einwechslung mit auf den Weg gegeben? Hau den Ball an den Pfosten, damit er reingeht?

"Genau. (lacht) Nein, ich sollte versuchen vorne noch mal Tormöglichkeiten herauszuspielen. Vielleicht sogar den einen oder anderen Abschluss kriegen. Das wir das Spiel so noch gedreht kriegen, war echt geil."

War das Tor von Ihnen so geplant?

"Ich wollte den Ball schon so auf die lange Ecke ziehen. Nick Proschwitz kam noch und wollte auch schießen, aber ich war ein bisschen eher am Ball und Gott sei Dank war die Entscheidung richtig, dass es so funktioniert hat."





Dann noch der Siegtreffer durch Nick Proschwitz. Was ging Ihnen beim Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit durch den Kopf?

"Wir hatten vorher schon ein oder zwei Aktionen, wo es nach Hand aussah. Vielleicht pfeift der Schiedsrichter auch, weil er die beiden vorher nicht gepfiffen hat. Dass der Ball dann auch reingeht, hat dem Spiel natürlich die Krone aufgesetzt."





Ist der Sieg trotz 0:2-Rückstand am Ende sogar verdient?

"Absolut. Wir hatten mehr vom Spiel. Uerdingen hatte insgesamt nur zwei oder drei Abschlüsse und führen dann 2:0 aus dem Nichts. Deswegen finde ich schon, dass wir verdient gewonnen haben."