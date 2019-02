Meppen. Nach einer furiosen Aufholjagd gewinnt der SV Meppen gegen den KFC Uerdingen. Die Gäste führten bereits mit 2:0, als Nick Proschwitz doppelt und Max Kremer für den SVM auf 3:2 stellten.

Mit dem Anpfiff der Partie spürte man, dass sich der SV Meppen einiges vorgenommen hatte. Die Mannschaft wollte Uerdingen mit einen frühen Tor aus dem Konzept bringen.

Bereits in der ersten Minute hätte die Mannschaft von Christian Neidhart mit 1:0 in Führung gehen müssen: Zunächst traf Luka Tankulic mit seinem Schuss aus knapp zehn Metern nur den Torhüter. Den Nachschuss setzte René Guder, der sein Debüt in der Hänsch Arena feierte, an den Pfosten.

Meppen mit Feldvorteilen

Anschließend verflachte die Partie allerdings ein wenig. Während Meppen leichte Feldvorteile hatte, hielten sich die Gäste völlig zurück. Die Meppener kamen in der 22. Minute wieder gefährlich vor den Kasten von Torhüter René Vollath, als Nico Granatowski für Nick Proschwitz servierte, der Stürmer aber den Ball am Tor vorbei legte.

In der 29. Minute war es dann der KFC der völlig überraschend zum ersten Mal ins Tor traf. Doch Osayamen Osawe war beim Pass ganz knapp im Abseits.Zehn Minuten später war es dann noch mal Meppens Proschwitz im Sechzehner, doch dessen Kopfball fand nicht den Weg zum Tor.

Komenda scheitert, Beister trifft

Die zweite Halbzeit startete furios für die 6291 Zuschauer: Zunächst sprang Marco Komenda der Ball im Strafraum vor die Füße, doch Meppens Verteidiger schien zu überrascht, um ihn an Vollath vorbei zu kriegen - starke Parade von Uerdingens Keeper.

Im Gegenzug nutzte Maximilian Beister dann seine Chance und schob zum 1:0 für die Gäste ein, nachdem er nach Pass von Aigner, der mutterseelenallein über den halben Platz gelaufen war, nur noch den Fuß hinhalten musste.

Guder nutzt Chancen nicht

Zwar prüfte auch Guder noch mal freistehend den Gästetorwart, und hatte auch in der 70 Minute eine weitere Chance, aber nutzen konnte er sie nicht. Auch in der 74. setzte sich der 24-Jährige stark auf links durch, schoss dann aber Vollath in die Arme. Anschließend waren die Meppener zwar bemüht, doch Uerdingen ließ nur noch wenig anbrennen und stand hinten sicher.

Uerdingen erhöht

Mit einem Lupfer über SVM-Keeper Eric Domaschke erhöhte Osawe in der 75. Minute, nach hohem Pass von Roberto Rodriguez, mit dem Treffer auf 0:2.

Meppen kommt zurück

Dann kam die Zeit der Meppener: In der 83. Minute verkürzte Proschwitz per Kopf auf 1:2. kurze Zeit später glich Kremer zum 2:2 aus. Als erneut Proschwitz zum 3:2 per Elfmeter in der Nachspielzeit traf, war die Hänsch-Arena ein Tollhaus.