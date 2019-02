Meppen. Nach einer furiosen Aufholjagd gewinnt der SV Meppen gegen den KFC Uerdingen. Die Gäste führten bereits mit 2:0, als Nick Proschwitz doppelt und Max Kremer für den SVM auf 3:2 stellten.

Meppen Dieser eine Pfiff verwandelte die Hänsch-Arena am Samstagnachmittag in ein Tollhaus. Als Schiedsrichter Michael Bacher gleichzeitig auf den Elfmeterpunkt im Strafraum des KFC Uerdingen zeigte, wurde wohl allen 6291 Zuschauern bewusst: Hier passiert gerade etwas absolut Verrücktes.





Als dann Torjäger Nick Proschwitz sich selbstsicher den Ball schnappte, anlief und eiskalt gegen KFC-Keeper René Vollath den Ball in die rechte Ecke knallte, war auf den Rängen kein Halten mehr. Die Party war angerichtet. Als wenige Augenblicke der Abpfiff ertönte, brach die Eskalation endgültig los.

Mehr als nur ein Ausgleich

Ein solches Comeback hatte man in Meppen schon lange nicht mehr erlebt. Innerhalb von elf Minuten hatte zunächst Proschwitz per Kopf den 0:2-Rückstand in der 84. Minute verkürzt, ehe Max Kremer (88.) den Ball mit seinem linken Fuß unnachahmlich an den Innenpfosten zirkelte, von wo der Ball zum 2:2 hinter die Linie sprang.

Doch die Meppener hatten Blut geleckt und wollten unbedingt die drei Punkte in der Hänsch-Arena behalten. Uerdingen hatte dem in der Schlussphase nichts mehr entgegenzusetzen. Als dann Pechvogel Dominic Maroh der Ball aus kürzester Distanz im eigenen Sechzehner an die Hand prallte, war alles für den Sieg des SVM angerichtet.

Wie ein Rockstar

Die Spieler, die wie Honigkuchenpferde strahlten und sich in den Armen lagen, ließen sich von den SVM-Fans feiern. Vor allem Doppeltorschütze Nick Proschwitz musste sich gleich mit einer ganzen Horde an Teamkollegen auseinandersetzen, die ihn wie einen Rockstar feierten.





Auch von den Rängen riefen sie seinen Namen. Der SV Meppen scheint endgültig einen neuen Fußballhelden in den eigenen Reihen zu haben. Der 32-Jährige wird mit diesem Spiel endgültig Rufe nach weiteren oder ehemaligen Sturmgrößen komplett verstummt haben lassen.

Nur logisch, dass die Spieler eine Ehrenrunde drehten, um sich von den Fans im weiten Rund feiern zu lassen.

Hellseherische Fähigkeit

Für SVM-Trainer Christian Neidhart war allerdings die Teamleistung das Fundament für das nicht mehr für möglich gehaltene Comeback. „Da muss man der Mannschaft wirklich ein Riesenkompliment machen . Sie hat eine überragende Moral gezeigt. Ich glaube, wer heute im Stadion war, da lacht das Fußballherz“, so Neidhart.





Auf der Gegenseite konnte auch mehrere Minuten nach dem Abpfiff Uerdingens Interimstrainer Stefan Reisinger nicht fassen, was da eigentlich gerade abgelaufen war. „Ich muss das Spiel erstmal sacken lassen. Es war wirklich unfassbar, was wir da heute erlebt haben“, sagte ein konsternierter Reisinger. „Leider mit dem schlechteren Ende für uns.“

Neidhart tat sich indes als Orakel hervor: „Beim 2:2 war ich mir total sicher, dass wir das Ding für uns drehen.“

KFC-Fans wollen Krämer zurück

Für den KFC war das Spiel ein Speigelbild der abgelaufenen Woche: Zwar präsentierte man mit Assani Lukimya und Adam Matuszczyk zwei ehemalige Bundesligaprofis als Neuzugänge, doch hinter den Kulissen spielten sich kuriose Szenen ab. So wurden neben Cheftrainer Stefan Krämer auch die beiden Stammkräfte Chrisopher Schorch und Tanju Öztürk vor die Tür gesetzt.

Gerade die Entlassung von Krämer sorgte für viele Fagezeichen in den Gesichtern der KFC-Anhänger. So gaben sie ihren Unmut im Fanblock der Auswärtsfans kund: Neben einem Banner, auf dem „Danke Stefan“ und ein Konterfei des ehemaligen Trainers versehen war, riefen sie unter anderem: „Es gibt nur einen Stefan Krämer.“

"Gegen Meppen kann man mal verlieren"

Den Meppen-Fans blieb nach Abpfiff allerdings nur Häme übrig: „Gegen Meppen kann man mal verlieren“, war ihre Meinung zum Spiel. Für andere war es ein Spiel, „an das man sich noch lange erinnern wird.“