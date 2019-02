Meppen. Der SV Meppen und der KFC Uerdingen haben ereignisreiche Tage hinter sich. Bei den Emsländern lag der Fokus allerdings seit Wochenbeginn auf der Partie am Samstag (14 Uhr). Christian Neidhart will vor heimischem Publikum unbedingt etwas Zählbares mitnehmen.

Derby in Osnabrück verloren, die Verträge von Thorben Deters (Fortuna Düsseldorf II) und Max Wegner (Rot-Weiß Essen) aufgelöst und Marcus Piossek (SF Lotte) als Neuzugang präsentiert - in der letzten Woche war einiges los beim SV Meppen. Der Fokus der Mannschaft, wie SV Meppens Trainer Christian Neidhart betont, liegt allerdings seit Montag auf dem Spiel am heutigen Samstag (14 Uhr) gegen den KFC Uerdingen, für das bisher rund 5800 Tickets verkauft wurden. Insgesamt hat der SV Meppen in dieser Saison über 2700 Dauerkarten verkauft.

„Die Niederlage in Osnabrück haben wir schnell abgehakt. Ich habe mir am Sonntag bereits wieder die Partie der Uerdinger gegen die Würzburger Kickers angeschaut“, so Neidhart.

KFC mit Interimstrainer Stefan Reisinger

Auch beim Gegner des SV Meppen ging es in den vergangenen Tagen drunter und drüber. Nach der 0:3-Niederlage gegen Würzburg wurde kurzerhand Trainer Stefan Krämer, der die Mannschaft bis dahin auf den vierten Tabellenplatz geführt hatte, von seinen Aufgaben entbunden. Ein Nachfolger solle in der kommenden Woche präsentiert werden, heißt es aus Krefeld. Für die Partie in der Hänsch-Arena übernimmt der vorherige Co-Trainer Stefan Reisinger interimsmäßig das Kommando.





Qualität geholt, Spieler suspendiert

Zudem schlug der KFC auf dem Transfermarkt ordentlich zu: Während bereits vor dem ersten Spiel im Jahr 2019 Angreifer Osayamen Osawe (FC Ingolstadt), Mittelfeldspieler Roberto Rodriguez (FC Zürich) und Adriano Grimaldi (1860 München) in Richtung Rhein gelockt wurden, teilte Uerdingen am Donnerstag mit, auch den ehemaligen Bremer Assani Lukimya und Adam Matuszczyk (ehemals 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf) vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin unter Vertrag genommen zu haben.

Auf der anderen Seite suspendierte der KFC die beiden Abwehrspieler Tanju Öztürk, der bei Hansa Rostock untergekommen ist, und Christoper Schorch, der die Uerdinger gegen Würzburg noch als Kapitän aufs Feld geführt hatte. Für die Partie in der Hänsch-Arena fallen sowohl die beiden Letztgenannten (keine Spielberechtigung) als auch Stürmer Grimaldi (Sprunggelenksverletzung) aus.

Anzeige Anzeige

"Ich kann mir gut vorstellen, wie sie auflaufen"

Natürlich sei es somit schwieriger als sonst, sich auf einen Gegner vorzubereiten, betont Neidhart. Allerdings erwarte er „keine Wundertüte. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie auflaufen werden. Es gab ja kaum Zeit großartig etwas zu ändern.“





Vor allem in der Offensive sieht der SVM-Trainer die Stärken beim Gegner. „Mit Kefkir und Beister bringen sie auf beiden Seiten richtig viel Qualität mit.“ Aber auch auch weitere Offensivkräfte wie Stefan Aigner seien schwer zu stoppen.

"Da ist ordentlich Dampf drin"

Dennoch sieht Neidhart gute Möglichkeiten für sein Team, etwas Zählbares am Samstag mitnehmen zu können. „Würzburg hat ja gezeigt, wie man sie schlagen kann. Wir müssen hohe Aggressivität und Lauffreude an den Tag bringen und unsere Chancen nutzen. Wir werden alles versuchen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Wir müssen unser Glück auch einfach mal erzwingen.“ Ärgerlich sei der Ausfall von Thilo Leugers (zehnte gelbe Karte) und Marius Kleinsorge (Muskelfaserriss).

Optimistisch stimmt Neidhart aber vor allem der Trainingseinsatz, den seine Truppe in diesem Jahr präsentiert. „Da ist ordentlich Dampf drin. Wir haben ja gerade in der Offensive einen großen Konkurrenzkampf.“ Um sich vernünftig auf die heutige Partie vorzubereiten trainierte der SV Meppen am Donnerstag im Stadion des niederländischen Erstligisten FC Emmen. Am Freitagvormittag folgte eine letzte Einheit in der Hänsch-Arena.