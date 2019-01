Meppen. Marc Borschel übernimmt die bisher nicht besetzte Stelle des Behindertenfanbeauftragten beim SV Meppen.

Der 33-jährige Lingener ist seit Jahren treuer Unterstützer des SVM und Mitglied des Fanclubs „Laxtener Jungs“. Daneben engagiert er sich redaktionell für das Stadionmagazin „Neunzehn 12“. Borschel arbeitet als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt Lingen.



„Wichtige Schnittstelle“

„Ich freue mich darauf, als Ansprechpartner für alle Fans mit Behinderung zu fungieren und an stetigen Verbesserungen mitzuarbeiten“, sagt Borschel. „Der Behindertenfanbeauftragte nimmt in Zukunft eine wichtige Schnittstelle ein, um die Situation unserer Fans mit Behinderung weiter zu verbessern, sowie deren Interessen zu bündeln und zu vertreten“, erklärt SVM-Pressesprecher Thomas Kemper. Borschel wird in enger Zusammenarbeit mit den beiden Fanbeauftragten Armin Rogoll und Thomas Lennartz zusammenarbeiten. Er ist unter der Mailadresse behindertenfanbeauftragter@svmeppen.de erreichbar.