Am Samstag sollen alle Toiletten im Entlasterzug der Westfalenbahn verschlossen gewesen sein. Symbolfoto: Dieter Kremer

Osnabrück. Nach den Vorfällen am vergangenen Samstag im Osnabrücker Bahnhof, als einige Personen in den Zug urinierten, wird deutliche Kritik an der Westfalenbahn laut. Nach Angaben von mehreren Personen seien alle Toiletten im Zug verschlossen gewesen. Die Westfalenbahn war bislang für keine Stellungnahme zu erreichen.