Osnabrück. Nationalspieler Mario Götze hob entschuldigend beide Hände, als er im November 2013 Bayern Münchens Führungstor beim 3:0-Sieg in Dortmund schoss. Benjamin Girth bejubelte am Samstag sein 1:0-Siegtor für Osnabrück so, wie er zwei Jahre lang seine Treffer im Trikot des SV Meppen gefeiert hatte. Ein Jubel, der den Anhängern des SV Meppen und seinen ehemaligen Teamkollegen sauer aufstieß.

Der Torjäger, vor wenigen Tagen für ein halbes Jahr vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen, breitete nach seinem Treffer seine beiden Arme aus und rutschte auf Knien auf die Osnabrück-Fans zu. Girth verteidigte nach der Partie seinen Jubel. Der VfL sei sein neuer Arbeitgeber, rechtfertigte sich der 26-Jährige. Er habe sich für die Jungs und für die Mannschaft gefreut, ergänzte Girth. „Deswegen kann man sich da auch über so ein Tor freuen“, verstand er die Aufregung nicht.

Naturgemäß sahen es die Meppener etwas anders. Kritik übte Marius Kleinsorge: „Der Torjubel und die ganzen Sachen hätten vielleicht ein bisschen anders ausfallen können“, so Meppens Rechtsaußen. „Aber das sieht jeder so, wie er es sehen möchte. Aber heute hätte er es nach dem Tor auch lassen können.“ Ähnlich drückte es Christian Neidhart aus: Toreschießen sei Girths Job, weiß Meppens Trainer. „Aber ob man nachher den Torjubel so machen muss, weiß ich nicht. Auch aus Respekt gegenüber der Mannschaft auf der anderen Seite.“ Aber letztlich schreibe der Fußball solche Geschichten.

Ansonsten begegneten sich die Ex-Kollegen vor und nach dem Spiel eher freundschaftlich. Als Girth nach dem Derby in der Mixed-Zone zahlreiche Interviews gab, kreuzten Kleinsorge und Martin Wagner seinen Weg und herzten ihn. Zwischendurch kniff ihm ein Meppener in die Seite, was Girth zum Lachen brachte.

Pfiffe und Beleidigungen

Als dritter Osnabrücker hatte Girth um 13.18 Uhr zum Aufwärmen den Rasen betreten. Aus dem Meppen-Block schlugen ihm Pfiffe entgegen. Zwei Minuten später kamen die Meppener raus. Als der Stadionsprecher den Neuzugang Girth begrüßte, wurde der erneut von den Gästefans ausgepfiffen. Die VfL-Anhänger reagierten daraufhin mit Applaus. Um 13.46 Uhr verließ der VfL den Platz. Auf dem Weg in die Katakomben trafen Girth und Kleinsorge aufeinander, klatschten sich ab und umarmten sich kurz. Lauter wurden die Pfiffe der Meppen-Anhänger, als Girths Name bei der Aufstellung verlesen wurde.





Bei Girths erstem Ballkontakt auf dem rechten Flügel wurde er von Meppens Innenverteidiger Marco Komenda gestellt. Thilo Leugers klärte ins Aus. Während der Partie lauerte Girth permanent an der Abseitslinie auf seine Chance, Komenda entwickelte sich zu seinem Schatten. Aus dem Meppen-Block waren immer wieder Beleidigungen (z.B. „Benni Girth ist ein H...sohn“) zu hören.

In der 36. Minute rächte sich Girth, der im letzten Derby in Osnabrück (2:2) noch das 1:0 für Meppen erzielte hatte, auf seine Weise – mit einem Tor. Hüpfte nach dem Schlusspfiff zu den „Derbysieger“-Rufen der Osnabrück-Fans in Lila und Weiß.

Dass Fußballer durchaus Verständnis für Entscheidungen im Profigeschäft entwickeln und nicht nachtragend sind, wurde rund um das Derby deutlich. Girth und Kleinsorge standen in den Tagen vor der Partie miteinander in Kontakt. Man habe sich ganz normal darüber unterhalten, bestätigte Girth. „Und ein bisschen gescherzt über einige Situationen, aber da war keine Funkstille.“ Alles sei friedlich abgelaufen. Kleinsorge bestätigte den Kontakt.

Besuch in der Kabine

Auch nach dem Schlusspfiff gingen sich beide Seiten nicht aus dem Weg. Girth plante sogar noch einen Besuch in der Meppener Kabine. Wie am 1. Spieltag, als der SVM in Lotte gastierte. „Wir haben ja immer guten Kontakt gehabt. Deswegen reden wir jetzt noch mal entspannt miteinander“, so Girth.

Welche Reaktionen sein Wechsel zum Erzrivalen bei den Meppens-Fans hervorgerufen hatte, waren Girth nicht verborgen geblieben. „Ja, klar bekommt man so eine Situation mit“, gab er zu. Das sei auch nicht schön zu lesen gewesen, gewährte er einen kurzen Einblick in sein Innenleben. „Gerade nach der schönen Zeit in Meppen. Aber ich habe es schon vor ein paar Tagen gesagt: Das muss halt jeder selber wissen. Ich habe jetzt einen neuen Arbeitgeber, für den ich alles raushaue. Und das ist jetzt für mich wichtig. Deswegen beschäftige ich mich jetzt nach den 90 Minuten nicht mehr mit diesem Thema.“