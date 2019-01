Osnabrück. Meppens Neuzugang René Guder ist beim Derby in Osnabrück zum ersten Einsatz gekommen. Über die 0:1-Niederlage hat sich der 24-Jährige geärgert. „Man hat gesehen, dass wir vor keiner Mannschaft Angst haben müssen“, blickt er im Interview positiv nach vorn. „Generell können wir mit breiter Brust rausgehen.“

Der vom Liga-Rivalen SV Wehen Wiesbaden gekommene Offensivspieler wurde an der Bremer Brücke in der 66. Minute eingewechselt. Er freute sich, dass Trainer Christian Neidhart ihm nur vier Tage nach der Verpflichtung bereits sein Vertrauen geschenkt hat.



Herr Guder, Sie haben Anfang der Woche gesagt, Sie könnten sich vorstellen, wie es im Derby zugeht. Jetzt haben Sie es erlebt. Wie war es?

Es war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Es war viel Kampf und Dampf drin. Ich finde es schade, dass wir mit null Punkten nach Hause fahren. Denn es war einfach mehr drin. Etwa in der zweiten Halbzeit. Ich glaube schon, dass wir da besser waren als der VfL Osnabrück. Da hatte er noch eine Freistoßchance, sonst aber nichts mehr. Darauf müssen wir jetzt aufbauen. Es muss mit breiter Brust weitergehen. Osnabrück ist Spitzenreiter. Wenn man oben steht in der Tabelle, dann hat man einfach dieses Glück, dass man so ein Spiel mit 1:0 gewinnt.

Haben Sie erwartet, dass Sie schon im Derby zum Einsatz kommen?



Ich wollte mich von Anfang an gut präsentieren und von der ersten Minute an Gas geben auch im Training. Ich glaube, das habe ich ganz gut gezeigt. Der Trainer schenkt mir sein Vertrauen im ersten Spiel. Das rechne ich ihm hoch an. Jetzt muss ich der Mannschaft weiterhelfen, Schritt für Schritt. Nächste Woche kommt Uerdingen nach Meppen. Da wollen wir im Heimspiel natürlich drei Punkte holen.

In der Schlussphase gab es eine Szene am Fünfer, in der Sie ein wenig gestrauchelt sind…



Das war ein bisschen blöd, der Ball ist durch das Wasser liegen geblieben. Ich bin ein bisschen ins Straucheln gekommen, wollte ihn eigentlich quer legen direkt auf Nick Proschwitz, der in der Mitte stand. Nach dem Straucheln war die Chance aber schon fast vorbei. Das ärgert mich. Denn wenn ich den Ball rüber bekomme, dann steht es, glaube ich, 1:1. Dann gehen wir auf jeden Fall nicht mit leeren Händen nach Hause.

Stimmen zum Spiel: "Fand Osnabrück für einen Tabellenführer erschreckend schwach"



Der SV Meppen hat beim Spitzenreiter mit 0:1 verloren. Kann die Mannschaft trotzdem etwas mitnehmen für die nächsten Spiele?



Ja, ich denke schon. Aus der ersten, aber auch aus der zweiten Halbzeit. Nur in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit haben wir etwas viel zugelassen, als dann wie aus dem Nichts das 0:1 fiel. Generell können wir mit breiter Brust rausgehen. Man hat gesehen, dass wir vor keiner Mannschaft Angst haben müssen, auch wenn sie wie Osnabrück ganz oben steht in der Tabelle.

Benjamin Girth trifft in seinem ersten Spiel für Osnabrück, Sie treffen bei der Premiere für Meppen nicht. Wurmt Sie das ein bisschen?



Die Frage stelle ich mir gar nicht. Benni hat seine Qualitäten, ich habe meine. Wenn ich die auf den Platz bringe, dann klingelt es auch. Dann schauen wir mal. Nichtsdestotrotz schaue ich auf mich und auf uns. Es ist unser Ziel, weiter aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Es ist erste Priorität, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Wer die Tore dafür schießt, das ist mir egal.