Osnabrück. Ordentliche Leistung, aber ein enttäuschendes Ergebnis – hier die Stimmen des SV Meppen zur 0:1-Niederlage in Osnabrück.

Erik Domaschke (Torwart SV Meppen): „Ich denke, dass wir auf dieser Leistung aufbauen können. Wir haben uns gegen den Tabellenführer nicht versteckt. Es ist halt ärgerlich, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Aber ein Unentschieden wäre, glaube ich, gerecht gewesen. Beim Tor fälschen wir erst einen Distanzschuss ab. Markus (Ballmert, Anmerkung der Redaktion) grätscht dann noch mal, und Marius (Kleinsorge) hebt dann das Abseits auf. Das sind halt genau Bennis Stärken. Ist halt ärgerlich, dass grade er das Tor macht.

Marco Komenda (Innenverteidiger SV Meppen): Ich denke, die Niederlage ist sehr, sehr unglücklich. Einen Punkt hätten wir klar verdient gehabt. Über das ganze Spiel hinweg haben die drei, vier Chancen gehabt. Und wir am Ende in den letzten zehn Minuten noch mal drei, vier größere Chancen. Aber der Ball wollte heute einfach nicht reingehen. Klar, wir sind alle enttäuscht, aber trotzdem war es kein schlechtes Spiel von uns. Darauf können wir aufbauen. Beim Tor schlagen wir den Ball raus und laufen alle raus. Marius (Kleinsorge), der den Ball davor blocken wollte, grätscht ins Aus raus und hebt dadurch das Abseits auf. Dadurch ist klar die Mitte frei. Bitter! Dass Benni das Tor macht, ist für die Meppen-Fans schon echt bitter. Aber so ist der Fußball.

Marius Kleinsorge (Rechtsaußen SV Meppen): Ich fand, dass Osnabrück überhaupt nichts investiert hat. Für einen Tabellenführer waren die erschreckend schwach. Wir waren in den ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit klar bestimmend. Danach war es ein bisschen ein Hin- und Hergegurke. In der zweiten Halbzeit waren wir meines Erachtens auch die klar bessere Mannschaft. Wir müssen das Tor machen und uns dafür belohnen. Um es einzuordnen: Das war nicht Tabellenführerwürdig. Es ist natürlich auch eine Qualität, die der Körber (Osnabrücks Torwart Nils Körber) hat. Dass er die Bälle festhält. Am Ende sind wir alle sehr bedrückt, müssen aber damit umgehen. Wir können auf jeden Fall darauf aufbauen. Wir haben sehr, sehr gut gespielt. Ich war bis zur letzten Minute sehr zufrieden damit, was wir gemacht haben. Uns hat halt das Quäntchen Glück gefehlt, um das Tor zu machen. Das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich, aber nächste Woche geht es weiter. Mund abputzen, und jetzt müssen wir nächste Woche den Sieg holen! Im Vorfeld hatten Benni (Girth) und ich schon noch Kontakt, haben aber eigentlich nicht über Fußball gesprochen, sondern nur wie es ihm und mir geht. Klar, ich gönne es ihm. Der Torjubel und die ganzen Sachen hätten vielleicht ein bisschen anders ausfallen können. Aber das sieht jeder so, wie er es sehen möchte. Aber heute hätte er es nach dem Tor auch lassen können.



