Osnabrück. Der SV Meppen hat im 28. Punktspiel-Derby gegen den VfL Osnabrück die 14. Niederlage kassiert. Beim 0:1 (0:1) an der mit 15.500 Zuschauern ausverkauften Bremer Brücke erzielte ausgerechnet der ehemalige SVM-Angreifer Benjamin Girth das Tor des Tages.

Meppens Trainer Christian Neidhart hatte sein Team im Vergleich zum letzten Punktspiel des Jahres 2018 gegen SF Lotte auf zwei Positionen verändert: Für den verletzten Hassan Amin spielte, wie schon im Trainingslager in der Türkei geprobt, David Vrzogic. Für Martin Wagner lief Luka Tankulic auf. Auf der Reservebank saßen neben Torwart Jeroen Gies und Innenverteidiger Jovan Vidovic nur noch Offensivkräfte: Martin Wagner, Nico Granatowski, Max Kremer, Thorben Deters und der erst am Dienstag verpfichtete René Guder. Nicht im Kader war Janik Jesgarzewski, der am Derby-Tag seinen 25. Geburtstag feiert.

VfL mit Girth in Startelf

Beim Gastgeber stand der ehemalige Meppener Benjamin Girth in der Startformation, der vor dem Anpfiff auf dem Weg in die Kabine seinen Ex-Mitspieler Marius Kleinsorge herzte. VfL-Coach Daniel Thioune hatte sich im Vorfeld noch nicht öffentlich festgelegt. Neidhart hatte ohnehin erwartet, dass der Stürmer, der wie der torgefährlichste SVM-Angreifer Nick Proschwitz das Trikot mit der Nummer 33 trägt, von Anfang an auflaufen würde.

Auf dem tiefen Platz nahmen die Gäste bei typisch emsländischem Schmuddelwetter von Beginn an den Kampf an. Sie versteckten sich nicht beim Duell der nach Punkten gemessenen schwächsten Auswärtself bei der stärksten Heimmannschaft. Nur bei der ersten Osnabrücker Aktion wirkte der SVM unaufmerksam. Nach langem Diagonalball nach Freistoß stand Konstantin Engel völlig frei, doch die ganz in Weiß angetretenen Meppener blockten noch rechtzeitig.



Torchancen Mangelware

Danach gefiel der SVM mit einigen guten Kombinationen. Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Die beste Gelegenheit, eine zu kreieren, hatte Deniz Undav, als er Ulrich Taffertshofer in der Osnabrücker Hälfte den Ball abnahm (27.), sich aber im folgenden Zweikampf nicht durchsetzen konnte. Sein Schuss aus der Nähe der Strafraumgrenze wurde geblockt. Da wäre mehr möglich gewesen. Danach prüfte Tankulic VfL-Torwart Nils Körber nach Konter mit einem Kracher von der Strafraumgrenze (34.).

Aber die Emsländer hielten die Osnabrücker Offensive in Schach. Die erste Mini-Möglichkeit verzeichnete der von den SVM-Anhängern geschmähte Girth. Sein Kopfball strich nach einer halben Stunde am linken Pfosten vorbei. Dass er es besser kann, machte er wenige Minuten später deutlich. Nach einer schon fast geklärten Aktion kam der Ball von der Torauslinie von der linken Seite noch einmal vor das Meppener Tor, Girth hielt den Fuß hin. 0:1. Eine kalte Dusche wie ein Schock.



Meppen war bis zur Pause abgemeldet. Gut, dass Erik Domaschke nach einem Schuss von Anas Ouahim, der in der Hinrunde das 2:0 für den VfL erzielt hatte, mit einem Reflex klären konnte.

Unmittelbar nach der Pause war der SVM-Torwart nach Freistoß von Marcos Alvarez erneut auf der Hut. Allerdings baute der SVM nach vorne zunächst wenig Druck auf. Es gab nur wenige Anspielstationen.

Ausgleich auf dem Fuß

Mit einem Doppelwechsel läutete Neidhart den Endspurt ein (66.): Neuzugang René Guder, der den Part auf der rechten offensiven Seite übernahm, und Nico Granatowski kamen für Marius Kleinsorge und Luka Tankulic. Zwischenzeitlich hatte sich Thilo Leugers die zehnte Gelbe Karte abgeholt und fehlt damit im Heimspiel gegen Uerdingen.

Der SVM bemühte sich, blieb aber glücklos. Denn Granatowski traf aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Das hätte das 1:1 sein können (78.). Beim Kopfball von Marco Komenda (82.) klärte Körber. Genau wie beim Schuss des eingewechselten Max Kremer (88.). In der Schlussphase keimte noch einmal Hoffnung auf.