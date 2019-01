Meppen. Mehr kann der Start ins neue Fußballjahr kaum bieten: Am Samstag um 14 Uhr steigt das Derby zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen. Selbst bei leichten Einheiten sei die Anspannung im Training sehr hoch, sagt Gäste-Coach Christian Neidhart mit Blick auf weitere Reizpunkte.

Die Coaches sprechen sich gegenseitig Respekt aus. Osnabrücks Daniel Thioune erwartet einen hoch motivierten Gegner, der ordentlich Qualität auf den Platz bringt. Neidhart weiß, dass beim VfL viel passiert ist: Aus dem Abstiegskandidaten der vergangenen Serie ist ein Spitzenreiter mit Ambitionen nach oben geworden. Dafür lobt der 50-Jährige die Verantwortlichen und insbesondere seinen Kollegen: „Daniel macht das überragend.“ Osnabrück gehöre in die 2. Liga, während Meppen sich erst einmal in der 3. Liga etablieren müsse, klingt es betörend.



Nur ein Sieg an der Bremer Brücke



Doch beide Trainer wissen, dass beim Derby nicht Tabellenstände entscheiden. Dann wäre der SVM, der diese Saison gegen die Topteams der Liga wenig geholt hat und 15 Plätze hinter dem Gastgeber liegt, krass im Nachteil. Außenseiter ist er aber in jedem Fall. Der einzige Sieg an der Bremer Brücke gelang 1991!





Girth in der Startelf?

Damit sich an dieser Statistik nichts ändert, haben die Lila-Weißen den ehemaligen SVM-Angreifer Benjamin Girth, der in zwei Jahren im Emsland 39 Tore geschossen hat, von Holstein Kiel ausgeliehen. „Er passt sehr gut in unser Profil“, sagt Thioune. Der VfL wolle die Torquote erhöhen. Der Coach lässt offen, ob der Neue in der Startelf steht. Denn der Stürmer solle nicht spielen, weil es gegen seine ehemalige Mannschaft gehe, sondern im Training überzeugen.





Neidharts guter Draht

Neidhart glaubt trotzdem, dass der Angreifer, der am Donnerstag 27 Jahre alt wird, von Beginn an aufläuft. Thioune habe Girth vielleicht ein wenig kitzeln wollen. Neidhart, der einen guten Draht zum gebürtigen Magdeburger hat, zeigt an dessen Wechsel augenzwinkernd die unterschiedlichen Möglichkeiten beider Vereine auf: „Bei dem Gehaltsniveau hätten wir drei Spieler holen können.“

Guder im Kader

Gekommen ist in der Winterpause nur einer: René Guder. Ein Kandidat für den Kader, wohl noch nicht für die Startelf. Denn bei den Trainingseinheiten auf vereisten Kunstrasenplätzen konnte er sich kaum an das Meppener Spiel gewöhnen. „Das war nicht optimal“, sagt Neidhart, ist aber sicher, dass der schnelle Neuzugang, dem SVM weiterhelfen wird.





Zwei Offensiv-Positionen noch offen

Vor dem Derby erhöht Guder die Zahl der Alternativen. Bis auf Marcel Gebers und Fabian Senninger sowie Hassan Amin, der wegen seines Trainingsrückstandes wohl nicht zum Aufgebot zählt, stehen alle Akteure zur Verfügung. Es wird harte Entscheidungen geben. „Ich muss einigen vor den Kopf stoßen.“ Aber der Weg von der Tribüne in die Startelf sei in den nächsten Wochen kurz, sagt der Trainer. Seine Formation steht weitgehend. Zumindest Torwart, Viererkette und Sechser, wie er es auch für den Gegner vermutet. In der Offensive sind noch zwei Positionen offen. Es könnte am Samstag eine Entscheidung aus dem Bauch geben.

Robben liefert Material

Über den Gegner ist Neidhart gut informiert, er hat mehrere Spiele gesehen. Auch die Mannschaft ist auf dem Laufenden. Scout Jens Robben hat Material gesammelt im Ordner und auf einem Video, das schon die ganze Woche in Endlosschleife in der Kabine gezeigt wird. „Die Spieler können sich informieren“, ist die Eigenverantwortung gestiegen. Der Trainer hat seine Akteure einzeln und in Gruppen bei der nach verschiedenen Kriterien geordneten Analyse gesehen. Die Abschlussbesprechung am Freitag fiel entsprechend kürzer aus.

VfL brandgefährlich bei Standards

Die Meppener Einschätzung über den Gegner, der in der Hinrunde 2:0 gewann: Der VfL sei brandgefährlich bei Standards, spielerisch stark, habe als Spitzenreiter eine breite Brust, erarbeite sich das nötige Match-Glück und sei im Abschluss effektiv. Ein Gegner, der eine Partie in der Schlussphase zu seinen Gunsten entscheiden kann.





Letzte Spiele machen Mut

„Wir haben viele Chancen“, verweist Neidhart auf eine Analyse von Robben, vor dem Tor sei sein Team noch nicht so effektiv. Die Emsländer, die in den jüngsten Tests in der Defensive stabil agierten, wollen an der vermutlich ausverkauften Bremer Brücke nicht ängstlich sein, „sondern den VfL im eigenen Stadion, wo er sehr stabil ist, unter Druck zu setzen“. Drei Siege aus den letzten vier Spielen machen Mut. Der stellvertretende Mannschaftskapitän Thilo Leugers erwartet Leidenschaft und Kampfkraft. Daran wird es kaum mangeln, auch wenn fünf Osnabrücker und sechs Meppener von einer Gelbsperre bedroht sind.