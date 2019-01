Meppen. Seit gut zehn Jahren ist Andreas Kremer Vorstandssprecher beim SV Meppen. Ans Aufhören denkt er nicht. Im Gegenteil, der 49-Jährige, der als Kind in der Kreisstadt den Weg eines weltberühmten Fußballers kreuzte, hat noch Visionen.

Beziehungen zum SV Meppen hatte der Fan des Hamburger SV von Kindesbeinen an. Walter Bohlen, Vater seines Freundes Peter Bohlen, ermöglichte Kremer, der sich durch das Sammeln von Pfandbechern im Stadion ein zusätzliches Taschengeld verdiente, gelegentlich den Zutritt zum VIP-Raum. „Da haben wir die Spieler getroffen.“ Sein absolutes Highlight feierte er am 3. August 1982 im damaligen Hindenburgstadion: Er begegnete auf dem Rasen Diego Maradona, der vor über 18.000 Zuschauern mit dem FC Barcelona seine Europapremiere gab. Der Schüler, zu dessen Lehrern das Meppener Fußballidol Hubert Hüring gehörte, rannte vor dem Spiel auf den Platz und kreuzte den Weg des angehenden argentinischen Superstars. „Ein unvergessliches Erlebnis!“, grinst Kremer mit verschmitztem Blick. Trotz des Hypes wurde ausgerechnet dieser kurze Augenblick sogar fotografiert und in der Meppener Tagespost veröffentlicht. Ein Abzug hängt an der Wand seines Hauses im Osnabrücker Stadtteil Hellern, wo er in Nähe von SVM-Geschäftsführer Ronald Maul wohnt.

10 statt 110 Kilometer Anfahrt zum Spiel



Osnabrück und Meppen, das sind große regionale Rivalen, jeder Sieg zählt bei den Fans mindestens doppelt. Das wird beim Derby am Samstag ab 14 Uhr an der Bremer Brücke nicht anders sein. Anders als sonst ist für Kremer die Anreise kurz. Rund zehn statt 110 Kilometern. Osnabrück ist Standort seines Kommunikationsdienstleistungsunternehmen KiKxxl mit fünf verschiedenen Standorten, das dieses Jahr wohl noch den 2000. Mitarbeiter einstellt. Etliche Beschäftigte, die ihn anfangs noch fragten, ob er nicht bei den Lila-Weißen statt den Blau-Weißen mitmischen wolle, zeigen jetzt viel Verständnis. „Sie interessieren sich für den SV Meppen“, freut sich Kremer. Einige fahren sogar zu den Heimspielen.

Osnabrück ist Kremers Refugium

Kremer pflegt Kontakte zur Führungsriege des VfL, erlebt die aktuelle Euphorie in Osnabrück hautnah. Bei aller Rivalität, so sein Eindruck, schätzen sich beide Klubs. Das Derby füllt die Kassen. Kremer weilt zwar einige Male an der Bremer Brücke, VIP-Karten aber hat er nicht. „Das macht keinen Sinn. So viel Zeit habe ich nicht.“ Er ist kein Sponsor beim VfL, schaltet aber beim Derby am Samstag Werbung. Aus der Hasestadt hat der SVM sich personell bedient: Von dort kam Trainer Heiko Flottmann. Der aus dem Emsland stammende Geschäftsstellenleiter Daniel Eiken arbeitete zuvor in Osnabrück. Für Kremer ist Osnabrück nicht Feindesland, sondern ein Refugium, ein Ort, wo ihn und seine Familie nicht jeder auf den SV Meppen anspricht. „Das tut gut“, sagt er.

Seit 2006 Trikotsponsor



Über sein Unternehmen fand Kremer den Einstieg in die SVM-Führungsetage. Reinhold Tattermusch hatte ihn schon 2006 als Trikotsponsor gewonnen. Als die finanzielle Schieflage des Vereins immer steiler wurde, baten Landrat Hermann Bröring und Meppens Bürgermeister Jan Erik Bohling um Unterstützung. „So wurden wir zu handelnden Personen“, erinnert sich Kremer. Neben ihm beteiligten sich auch Matthias Kues und Dieter Barlage, die Initiatoren des Sanierungsbeirates, die später in offizieller Funktion für den Verein tätig waren. „Wir wollten den SV Meppen nicht vor die Wand fahren, sondern dahin führen, wo er hingehört.“ Also irgendwann in den Profibereich. Das Ziel wurde 2017 realisiert.

Einstimmige Wahl am 2. Dezember 2008

Am 2. Dezember 2008 wurden Kremer, Reinhold Tattermusch und Josef Niemann einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt, Ex-Präsident Reinhard Meiners bei acht Gegenstimmen entlastet. An dem Tag, als CSU-Chef Horst Seehofer in der „Welt“ die Steuerpolitik der CDU torpedierte, die Regierung Thailands entmachtet und Cristiano Ronaldo (damals Manchester United) zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde.





„Die To-do-Liste war so lang“

An seine erste Amtshandlung kann sich Kremer nicht mehr erinnern. Aber vor seinem Einstieg musste die Satzung geändert werden. Denn Präsident oder Vorsitzender wollte er nicht sein. Er hatte spontan zugesagt, aber seine Frau Anke nicht explizit eingebunden. Vorstandssprecher, die verschleierte Form, hörte sich offenbar weniger arbeitsintensiv und verantwortlich an, aber sie änderte inhaltlich keinen Deut. „Ich habe das total unterschätzt“, gesteht Kremer heute. „Die To-do-Liste war so lang.“ Ständig öffneten sich neue Löcher und mussten gestopft werden. Nicht nur die Krankenkassen und die Berufsgenossenschaft hatten noch Forderungen. „Meine Mitarbeiter haben sich große Sorgen um die Firma gemacht“. KiKxxl war noch keine zehn Jahre alt.

Vermittler zwischen den Ressorts

Kremer lernte zu delegieren, eine wichtige Erfahrung für einen, der eigentlich alles selbst erledigen will. Der Schuldenabbau beim SVM kam voran. Der Chef spielte seine Stärke aus, „nämlich ein Team zu finden“. Das erkennt er in der Führungsriege mit Stefan Gette (Finanzen), Heiner Beckmann (Sport) und Heinz Speet (Frauenfußball), aber auch auf der Geschäftsstelle. „Es ist selbstverständlich, dass alle anpacken, auch wenn sie es nicht müssten. Es funktioniert beim Verein so gut wie in der Firma.“ Der Vereinschef, mit den Schwerpunkten Marketing, Vertrieb und Sponsoring, sieht sich eher als Koordinator. „Ich vermittle zwischen den Ressorts.“





Oberste Maxime: Keine Schulden

Kremer steht für die oberste Vereinsmaxime, die Schuldenfreiheit. Seit 2010 sind die Zahlen schwarz statt rot. Kurzfristig, so seine Aussage, könnten Schulden eine Situation übertünchen, „aber strukturell bringen sie niemanden weiter“. Er würde sich mehr Unterstützung vom DFB wünschen für die Klubs, die sich daran halten. Dass der SVM keine ganz großen Sponsoren habe, sei auch ein Vorteil: „Wir sind in unseren Handlungen relativ frei.“

„Ich mache das im Ehrenamt“

Überwiegend ist es gut gelaufen unter Kremers Regie: Der SVM ist 2011 in die Regionalliga aufgestiegen und 2017 in die 3. Liga. Allerdings warteten die Fans teilweise ungeduldig. Einige Personalentscheidungen sind dem 49-Jährigen schwer gefallen: Die Trennung von den Trainern Frank Claaßen und Heiko Flottmann oder vom Sportlichen Leiter Rainer Persike. „Das war menschlich nicht leicht, aber wir wollten einen Schnitt machen.“ Der Vereinschef dachte auch schon an seinen Rücktritt: Als er an seine persönlichen Belastungsgrenzen stieß, als Magdeburger Chaoten sich in Meppen daneben benahmen, oder als eigene Fans ihn wüst beschimpften, weil er Claaßen noch nicht entlassen hatte. „Dafür stehe ich nicht“, sagt er kategorisch. Aber hochgerechnet seien die Werte positiv: „95:5“, eine klare Sache. Der Zeitaufwand bleibt mit bis zu 1,5 Arbeitstagen in der Woche einschließlich Sitzungen in Meppen und Heimspielbesuchen nicht gering. „Ich mache das im Ehrenamt“, stellt er fest. Dass es läuft beim SVM trotz des Abstiegskampfes, aber mit Unterstützung der Zuschauer und vor allem der Familie mit dem kurz vor der Amtsübernahme geborenen Sohn Toni als „maximalem Fan“, macht es erheblich leichter.





Integration von Frauenfußball und JLZ

Druck, der vor allem aus der Meppener Zweitliga-Vergangenheit resultierte, hat Kremer nicht als lästig empfunden. „Die Regionalliga war ja nicht unsere Vision.“ Aber beim Einstieg schon die nächsthöhere Klasse. Bei der Integration des Frauenfußballs – mit der Vision „Erfolg, nicht Kohle“– und dem Jugendleistungszentrums Emsland sei alles richtig gelaufen. „Ein gutes Konstrukt.“

Drei Wünsche

Amtsmüde wirkt Kremer nach zehn Jahren noch lange nicht. Im Gegenteil, der emsländische Leuchtturm soll noch etwas heller strahlen. Dafür braucht er einen Etat, so der Unternehmer, von 6 bis 6,5 Millionen Euro in der 3. Liga. Dass das Sponsorenfeld noch größer wird, wäre sein erster von drei zugestandenen Wünschen. Den Klassenerhalt zählt er nicht dazu. „Das ist doch selbstredend.“ Wunsch zwei: weitere Verbesserung der Infrastruktur von Stadion bis Trainingsmöglichkeiten. „Wir müssen uns weiter optimieren.“ Drittens: „Dass der SV Meppen noch einmal an den Himmelspforten zur 2. Bundesliga schnuppert.“ Salopper formuliert: „an den Honigtöpfen“.





Vision soll keine Zwangsjacke werden

Der Vorstandssprecher spricht es gelassen aus, zuckt mit keiner Wimper. „Warum sollte es nicht gelingen, wenn wir konsequent daran arbeiten?“ Die Vision soll aber nicht zur Zwangsjacke werden. „Das erste Etappenziel haben wir mit dem Aufstieg in die 3. Liga erreicht. Darauf kann man sich nicht ausruhen.“ Dabei war dieser Sprung schon so groß wie eine halbe Fußballwelt.