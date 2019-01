Meppen. Fahnenverbot beim Derby am Samstag, eine faire Verteilung der Auswärts-Tickets und Benni Girths Wechsel zum VfL Osnabrück waren die Hauptthemen beim Fandialog des SV Meppen am Mittwochabend. Knapp 50 Fans hatten sich in der Stadiongaststätte „Anno 1912“ dazu eingefunden.

Zunächst erhob Ronald Maul das Wort, der sich anschließend in der ungewollten Rolle des Moderators für den kompletten Abend wiederfand. Der Geschäftsführer vermeldete, dass beim Auswärtsspiel in Osnabrück am Samstag (14 Uhr) keine SV-Meppen-Fahnen mit ins Stadion genommen werden dürfen. Banner am Zaun seien hingegen erlaubt.



Neidhart und Komenda wollen Gas geben

Auch die von der Fanhilfe Karlsruhe als „unwürdig“ betitelten Einlasskontrollen beim Heimspiel gegen den KSC bezeichnete Maul als „komplett überspitzt“.

Anschließend berichteten Trainer Christian Neidhart und Innenverteidiger Marco Komenda von der Hinrunde und dem Trainingslager im türkischen Belek. Beide waren sich einig, die Liga zu halten und Vollgas in der Rückrunde zu geben.

Beckmann versteht Entscheidung von Benni Girth

Beim Thema Benni Girth brachen Sportvorstand Heiner Beckmann und Finanzvorstand Stefan Gette eine Lanze für den ehemaligen SVM-Stürmer, der jetzt leihweise beim VfL Osnabrück unter Vertrag steht. „Jeder von euch hier versucht doch bei seiner Arbeit das finanziell Beste für sich herauszuholen. So ist es bei Benni eben auch“, sagte Beckmann. Man müsse ihm trotzdem für seine Verdienste dankbar sein.

Während sich die Fanbeauftragten des SV Meppen vorstellten und ihre Arbeit präsentierten, sprach das Fanprojekt noch mal das korrekte Verhalten im Fanblock an. Solange sich die Regelverstöße im Rahmen halten, würde der Verein dafür auch zahlen, deutete Maul mit einem Lächeln in Richtung Finanzvorstand Gette an. Bei schlimmeren Verstößen müsse man jedoch handeln.

Ticketvergabe bei Auswärtsspielen

Wichtiges Thema aufseiten der Fans war die Vergabe von Auswärts-Tickets. Dauerkarteninhaber und Mitglieder sollten stets ein Vorkaufsrecht haben. Ein „wirklich faires System“ für Spiele wie in Osnabrück zu finden sei laut Maul allerdings schwierig.