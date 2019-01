Meppen. „Es könnte noch etwas passieren“, hatte Sportvorstand Heiner Beckmann vor wenigen Tagen im Trainingslager in Belek gesagt. Am Dienstag meldet Fußball-Drittligist SV Meppen Vollzug: Angreifer René Guder vom Ligarivalen SV Wehen Wiesbaden soll die Emsländer in der Rückrunde verstärken.

Guder erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, der nur für die 3. Liga gilt. Obwohl seine Vereinbarung beim SVWW noch anderthalb Jahr lief, muss Meppen keine Ablösesumme zahlen. In beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung, teilte der SV Wehen Wiesbaden mit, sei Guders Vertrag aufgelöst worden.

Rückennummer 18

Beim SVM wird Guder die Rückennummer 18 tragen. Ob er bereits am kommenden Samstag beim Auftakt der zweiten Saisonhälfte in Osnabrück im Kader stehen wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Die Meppener bemühen sich auf jeden Fall um die kurzfristige Spielberechtigung. Bereits am Dienstagnachmittag soll Guder mit der Mannschaft trainieren.

Interesse von vielen Vereinen

„Mit René gewinnen wir offensiv noch mehr an Qualität. Er passt überragend in unser Spielsystem, und ist vorne extrem variabel einsetzbar“, zeigt sich SVM-Cheftrainer Christian Neidhart zufrieden. Viele Vereine seien in letzter Zeit an einer Guder-Verpflichtung interessiert gewesen. Der Winterzugang blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Die Stimmung und Euphorie hier in Meppen hat mich schon immer beeindruckt! Ich bin sehr froh hier zu sein. Ich habe richtig Bock!“, so Guder.

316 Minuten in Wiesbaden

Im zweiten Anlauf landete Guder in Meppen. Bereits im letzten Sommer buhlten die Meppener um den 24-Jährigen, der sich allerdings für einen Vertrag in Wehen entschied. Beim Tabellensechsten kam er in zehn von 20 Punktspielen zum Einsatz. In insgesamt 316 Minuten erzielte er zwei Torvorlagen, blieb selbst ohne eigenen Treffer.





In der Hinrunde beim 3:0-Sieg der Wehener gegen Meppen stand Guder in der Startelf. In der 75. Minute wurde er ausgewechselt. Das zweite Duell findet am 2. März in der Hänsch-Arena statt.

Anzeige Anzeige

Geboren in Hamburg

Der gebürtige Hamburger fällt unter die Kategorie Spätzünder, war er doch bis zur U19 nie in einem Nachwuchsleitungszentrum. Groß wurde er in der Jugend des VfL Maschen. Erst in der A-Jugend kam Guder zum Hamburger SV, versuchte sich danach bei Holstein Kiel, um schließlich zunächst auf Leihbasis und dann fest zu Weiche Flensburg zu wechseln. In zwei Spielzeiten kam Guder in Flensburg auf 32 Tore und 20 Vorlagen in der Regionalliga.





Der variabel einsetzbare Angreifer scheiterte vor einem halben Jahr mit Weiche Flensburg in der Relegation an Energie Cottbus, stieg aber trotzdem in die 3. Liga auf. An acht Spieltagen gehörte er nicht zum Kader des SV Wehen Wiesbaden. Viermal stand er in der Startelf, sechsmal wurde Guder eingewechselt. Am treffsicheren SVWW-Duo Schäffler/Kyereh kam er nicht vorbei.

Guder gehörte zu einer Reihe von Spielern, die Meppen im vergangenen Sommer verpflichten wollte. Doch wie Daniel-Kofi Kyereh (ebenfalls SV Wehen Wiesbaden) und David Blacha (VfL Osnabrück) entschied er sich gegen ein Engagement im Emsland.

Winterzugänge zünden

Meppen hat gute Erfahrungen mit Winterzugängen gemacht. Vor einem Jahr kamen Luka Tankulic (zuvor SF Lotte) und Mike-Steven Bähre (Hannover 96). Auch Marcel Gebers, Jovan Vidovic oder Dennis Geiger stießen im Winter zum Team.