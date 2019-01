Belek. Ohne Spielerberater geht fast nichts mehr. Drei besuchten den SV Meppen und ihre Schützlinge im Trainingslager in Belek. Sie vertreten zwölf Spieler des Drittligisten.

An die Zusammenarbeit hat sich Heiner Beckmann längst gewöhnt. Der Sportvorstand, der in seiner Zeit als Aktiver beim SVM selbst keinen Berater hatte, sondern die Bedingungen per Handschlag mit Manager Gerd van Zoest oder Präsident Wolfgang Gersmann besiegelte, hat „die Guten und die weniger Guten“ kennengelernt. „Wichtig ist, dass man sich auf sie verlassen kann.“ Und dass sie die Interessen des Vereins berücksichtigen.



Ein SVM-Duo verhandelt allein

„Ohne Berater geht heute nichts mehr“, sagt Trainer Christian Neidhart. Fast jeder Spieler hat einen. Beim SVM verzichten nur David Vrzogic und Martin Wagner darauf. Fabian Senninger wird von Familienangehörigen unterstützt, gibt aber zu, dass im Hintergrund jemand mit Fachkompetenz mitmischt. Für Neidhart ist es ganz wichtig, dass die Spielerberater wissen, wie der Verein tickt. Er ist sicher, dass nicht jeder zum SVM passt. Dass Berater versuchen, für die Spieler das Beste herauszuholen, sei völlig normal.





Vom Verein bezahlt

Bezahlt werden die Spielerberater von den Vereinen. „Wir sind Makler für sie“, sagt Toni Kierakowitz. Er vertritt sieben SVM-Spieler: Erik Domaschke, Jeroen Gies, Marius Kleinsorge, Patrick Posipal, Markus Ballmert, Nico Granatowski und Marcel Gebers, mit dem er selbst noch bei Eintracht Braunschweig gespielt hat.

In der Türkei gut 20 Spieler besucht

Kierakowitz besuchte in der Türkei in neun Tagen gut 20 Spieler. „Das kann man in Deutschland auf so engem Raum nicht.“ Insgesamt betreut die Agentur rund 55 Fußballer. Er sieht sich auch als Bindeglied zum Verein. Zur täglichen Arbeit gehören Beratungen nicht nur bei Arbeitsverträgen, sondern auch im Bereich Versicherung etwa. Gesprochen haben die Meppener Verantwortlichen in Belek auch mit Pery Lopandic, der Jovan Vidovic, Luka Tankulic und Leon Demaj vertritt.

Entwicklung als Motivation

Genau wie mit Stefan Neumann, dessen Schützlinge Hassan Amin und Marco Komenda einen Vertrag bis 2020 haben. „Berater sein, heißt für mich, Ratschläge zu geben. Er muss sich auch in den Menschen reinversetzen können.“ Deshalb sieht er vorherige Arbeit als Trainer oder im Verein als wichtig an. Vorbild ist der ehemalige Mönchengladbacher Trainer Gerd von Bruch, der früher auch Vrzogic beriet. „Junge Spieler und Eltern zu begleiten und zu entwickeln, das gibt mir Motivation, wie beim Beispiel Marco Komenda.“ Die Agentur kümmert sich um Jugendfußballer und junge erwachsene Talente vor allem in Hessen, wo es keine U-23-Mannschaften mehr gibt. Er kenne auch unseriöse Berater, denen es um das schnelle Geld gehe. „Das sind für mich dann keine Berater, das sind Vermittler!“

Als B-Jugendlicher Kärtchen bekommen



„Spielerberater regeln das Finanzielle“, sagt Max Kremer, dem schon als B-Junior einer „ein Kärtchen zugesteckt hat“. Sie seien bei Vertragsverlängerungen wichtig und verfügten bei möglichen Wechseln über ein Netzwerk, das größer sei, als das eines einzelnen Spielers.