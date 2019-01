Belek. Sehr zufrieden zeigen sich Christian Neidhart und Mario Neumann mit dem Trainingslager in der Türkei. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt das Trainerteam des SV Meppen. Die „Mission Klassenerhalt“ beginnt schon Samstag mit dem Derby beim VfL Osnabrück.

Eine Woche war der SVM in Belek im Trainingslager, das Sonntag endete. Starke Auftritte gegen die Erstligisten FK Qäbälä aus Aserbaidschan (2:1) und FC Botosani aus Rumänien (3:2) haben eine neue Kompaktheit in der Defensive gezeigt. „Das hat sehr gut funktioniert“, erklären Neidhart und Neumann im Interview.



Wie lautet das Fazit zum Trainingslager?

Neidhart: Mit dem Trainingslager sind wir sehr zufrieden, weil die Bedingungen sich in den letzten Jahren immer weiter verbessert haben. Das gilt für den Standard des Hotels, die Plätze sind überragend. Die Firma onside hat das wieder überragend organisiert. Schlechter geworden ist nur das Wetter (lacht). Wind, Regen und Sturm hatten wir so noch nicht. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir nicht trainieren konnten. Wir haben unsere Einheiten zu 100 Prozent durchgezogen. Wir haben gut gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Unsere Erwartungen an das Trainingslager haben sich voll erfüllt.





Schwerpunktthema im Training war mehr Kompaktheit in der Defensive. Ziel erreicht?

Neidhart: Wenn man es an den Spielen bewertet, hat es gegen Qäbälä und Botosani sehr gut funktioniert. Das Defensivverhalten war gut. Wenn man gegen eine so starke Mannschaft wie Qäbälä in drei Halbzeiten nichts zulässt, kann man am Ende des Tages nicht meckern. Es war auch wichtig, dass alle Spieler zum Einsatz gekommen sind. Gegen Botosani lief es ebenfalls gut. Wir hatten Chancen, haben aber nur wenig zugelassen.

Neumann: Die Jungs haben sich reingeschmissen. Wenn man die eine Situation sieht, als Marius Kleinsorge den Zweikampf mit unserem Torhüter rächen will. . . . Wir haben aggressiv gegen den Ball gespielt. Das war sehr gut.

Neidhart: Gegen Paderborn logischerweise nicht, da haben wir es nicht so konsequent durchgezogen. Wir haben vier Stück bekommen, wobei kein Tor aus dem Spiel heraus gefallen ist. Sondern einen Elfmeter, einen direkten Freistoß und zwei Schüsse aus der Ferne.





Haben sich in Belek Spieler aufgedrängt?

Neidhart: Gerade die jungen Spieler haben sich gezeigt. Leon Demaj hatte eine ganz andere Körpersprache. Die Trainingsleistungen von Thorben Deters waren sehr gut und auch das Spiel gegen Qäbälä im dritten Drittel, weil Spielfreude da war und Aggressivität. Er hat ein Tor geschossen.

Neumann: Jeder hat seine Einsatzzeiten bekommen, keiner ist abgefallen. Es ist eine richtige Dichte im Kader, wir können ohne Bauchschmerzen aufstellen. Das macht es uns schwer. Es wird diese Woche harte Entscheidungen geben. Eigentlich kann man jeden spielen lassen.

Neidhart: Es ist auch gut so, dass wir harte Entscheidungen haben. Dann haben wir nicht das Problem aus der ersten Halbserie, als wir viele Verletzte hatten. Dass Hassan Amin einen guten Teil der kurzen Vorbereitung verpasst hat, ist ein Wermutstropfen. Er ist am Freitag erst wieder ins Training eingestiegen. Gegen Botosani hat er nicht gespielt, sondern eine Trainingseinheit absolviert. Da er auch schon viel von der Sommer-Vorbereitung verpasst hat, ist es doppelt ärgerlich. Jetzt hat David Vrzogic die Möglichkeit, zu spielen. Eine weitere Alternative haben wir, weil Max Kremer den Part auf der linken Seite sehr unaufgeregt gespielt hat. Und Marius Kleinsorge ist wieder der Alte. Das sieht man deutlich im Training und in den Spielen, Die Bissigkeit und die Energie gegeben den Ball zu arbeiten, die hat er wieder. Das ist schön.





Besteht noch Bedarf an einer Verstärkung?

Neumann: Es kann noch etwas passieren, aber das ist von vielen Faktoren abhängig. Da gehören viele Parteien dazu.

Neidhart: Sagen wir mal so: Wenn es Sinn macht, einen Spieler, der gerade auf dem Markt ist, jetzt schon perspektivisch im Vorgriff auf die neue Saison zu verpflichten. Denn wir wissen, wenn wir ihn jetzt nicht holen, dann wäre er weg, weil andere Vereine ihn nehmen würden. Es wäre es möglich, dass wir es machen.





Auf welcher Position wird gesucht?

Neumann: Wir reden über ungelegte Eier. Es kann ein Anruf kommen, und der Spieler ist nicht mehr auf dem Markt.

Neidhart: Die Diskussion über einen Innenverteidiger kommt immer wieder auf. In der Hinserie sind Marcel Gebers, Steffen Puttkammer, Patrick Posipal ausgefallen. Puttkammer und Posipal sind zurück. Jovan Vidovic und Marco Komenda, der nach seiner Knieverletzung diese Woche wieder ins Training einsteigen soll, sind da. Dazu kommt Yannik Nuxoll. Wir haben fünf Innenverteidiger, die genießen unser Vertrauen. Marcel Gebers, der gerade operiert worden ist, wäre der sechste gewesen. Da wird sicher nichts passieren.





Es bleiben nur wenige Tage Vorbereitung auf das Derby in Osnabrück. Was passiert die kommenden Tage?

Neidhart: Die Vorbereitung auf Osnabrück hat schon in Belek begonnen. Wir haben gegen Botosani bewusst samstags gespielt. Sonntag, wie sonst auch immer, hat schon Pflege, Massage, Auslaufen und Spielersatztraining begonnen. Im Rahmen der Möglichkeiten, denn wir sind an dem Tag ja zurückgeflogen. Montag ist frei, am Dienstag gehen wir in den normalen Rhythmus. Wir werden zweimal trainieren, Mittwoch, Donnerstag und Freitag je einmal, Samstag ist Derby. So haben wir den normalen Rhythmus. Ich glaube, dass wir dann gut vorbereitet sind.