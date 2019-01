Belek. Das Trainingslager des SV Meppen in Belek war für Heiner Beckmann keine Vergnügungsfahrt. Der Sportvorstand hat viele „gute Gespräche“ mit Spielern geführt. Und er versucht offenbar zusammen mit dem Trainerteam, noch einen Transfer einzufädeln.

Darüber allerdings mag Beckmann, der selbst etliche Jahre für den SVM aktiv war, wenig erzählen. „Es könnte noch etwas passieren.“ Mehr nur, wenn Vollzug gemeldet wird. Es bringe nichts, Spekulationen zu befeuern. Das gilt beim SV Meppen als unseriös. Da gleicht Beckmann Max Eberl, dem Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, seinem Lieblingsverein. Als das Gerücht kursiert, Mittelfeldspieler Manuel Seidl vom österreichischen Zweitligisten SC Wiener Neustadt oder Innenverteidiger Christopher Handke vom SC Magdeburg seien mögliche Kandidaten, winken die Emsländer wenigstens ab.



Kein Innenverteidiger

Gesucht wird offenbar kein Innenverteidiger mehr. Das betonten auch die Trainer Christian Neidhart und Mario Neumann in Belek. Auf der Position sehen sie genug Alternativen mit Steffen Puttkammer, Jovan Vidovic, Marco Komenda und Patrick Posipal. Dazu kommt der junge Yannik Nuxoll. Mittelfristig kehre auch der verletzte Marcel Gebers zurück. Kommt also ein Mittelfeldspieler oder noch ein Angreifer?





Gebers und Tankulic kamen im Winter

Es wird spekuliert, dass noch ein Spieler den Verein verlassen könnte und damit die Tür für einen Neuzugang geöffnet werde. Mehrere Parteien, so war im Trainingslager zu hören, seien beteiligt. Sollte ein Neuer kommen, muss er eine Verstärkung sein. Vielleicht eine Verpflichtung im Vorgriff auf die neue Saison. So wie es in den vergangenen beiden Jahren bei den Winter-Neuzugängen Marcel Gebers und Luka Tankulic war. Sicher ist, dass nur noch wenig Zeit bleibt. Das Transferfenster schließt am Ende des Monats.

Spielerberater in Belek

Beckmann hat an der türkischen Riviera mit drei Spielerberatern gesprochen, die aktuell Kicker aus dem SVM-Kader vertreten. „Wir haben darüber geredet, wie es weitergehen soll.“ Vielleicht ging es auch um mehr. Aber das ist Spekulation.





Mit vielen Spielern aus dem eigenen Kader gesprochen

Aber Beckmann hat sich auch um die Spieler aus dem aktuellen Kader gekümmert. Er hat sich bemüht, mit möglichst vielen von ihnen zu sprechen, auch wenn der Zeitplan wegen Trainingseinheiten, Pflege und Besprechungen kurz gewesen sei. „Wir sind dran“, stellt er fest.









18 Verträge laufen aus



Die Planung für die neue Saison wird auf jeden Fall intensiv, denn die Verträge von gleich 15 Spielern laufen im Sommer aus. Das sind: Erik Domaschke, Jeroen Gies, Yannik Nuxoll, Janik Jesgarzewski, Steffen Puttkammer, Patrick Posipal, Jannik Hoormann, Markus Ballmert, Max Kremer, Leon Demaj, Nico Granatowski, Martin Wagner, Thorben Deters, Max Wegner und Sven Goldschmidt. Zudem endet die Leihphase von Mirco Born, Fabian Senninger und Julian von Haacke.

Beckmann: Planen für die 3. Liga

Etliche Verträge, das ist üblich, gelten nur für die 3. Liga. Das trifft auch für Trainer Christian Neidhart zu. Beckmann lässt keinen Zweifel daran, dass der SVM nur für diese Liga plant. „Wir steigen nicht ab“, ist er sicher. Er sagt auch, dass die Gespräche wegen des Abstiegskampfs nicht schwieriger sind. Dabei könnte es durchaus passieren, dass die Mission Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag in Kaiserslautern dauert.