Belek. Mit dem BV Cloppenburg, dem VfB OIdenburg, dem SV Wilhelmshaven und BSV Rehden hat er 17 Spiele gegen den SV Meppen bestritten. Beim Trainingslager in Belek arbeitete René Damerow intensiv mit den drei Torhütern der Emsländer. Er ist der beste Freund von Coach Christian Neidhart.

„Das waren immer Derbys, das ging ordentlich zur Sache“, erinnert sich der 45-Jährige an die Duelle mit „schöner Atmosphäre“. Dabei wusste Damerow sich zu wehren. Seine Bilanz ist positiv: Sieben Siege, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen. Das erste und das letzte Duell verlor er: am 4. Oktober 1998 in Cloppenburg 0:2 (Tore Michael Kruskopf, Sead Mehic) und am 12. Februar 2011 in Rehden 0:1 (Sven Hartwig). „Früher habe ich gegen Bernd Deters gespielt, dessen Sohn Thorben jetzt zum Meppener Kader gehört“, stellt der Torwart fest.



„Ein sportlich schöner Abschluss“

Als sich die Verletzungen häuften, spielte Damerow noch zwei Jahre beim SV Bevern, mit dem er in der Kreisliga Meisterschaft und Pokalsieg feierte. Später musste er noch einmal beim Derby gegen den Nachbarn Essen ran, weil beide Torhüter verletzt waren. Beim 5:0 hatte er „ein, zwei gute Paraden. Ein sportlich schöner Abschluss, besser geht es nicht.“





Probetraining beim HSV

Begonnen hat Damerows Laufbahn in der Jugend von Rostock. Die Klassen neun und zehn absolvierte er auf der Hansa-Sportschule. 1994 wechselte er zum BV Cloppenburg. Zu seinen Mitspielern gehörten auch Christian Neidhart und Mario Neumann, der mit Damerow das Torwartteam bildete. Dessen Qualität sprach sich herum, er absolvierte ein Probetraining beim Hamburger SV, verletzte sich aber. So holte der Bundesligist Jörg Butt. Heute betreibt der Cloppenburger in Garrel eine Torwartschule.

„Wir konnten uns zuerst nicht leiden“

Neidhart bezeichnet Damerow als besten Kumpel. Der Torwart sagt: „Wir sind beste Freunde.“ Das war allerdings nicht immer so. „Wir konnten uns zuerst nicht leiden“, hielt Damerow den Stürmer für arrogant. Die Beziehung wurde besser, weil sich die Frauen der Fußballer von Anfang an gut verstanden. Damerow schmunzelt. „Ich habe eine Art, mit der nicht jeder umgehen kann, es sei denn, er versteht sie.“ Die Familien sind eng befreundet. „Wir sind über zehnmal im Sommer nach Malle geflogen“, sagt der Keeper. „Wir versuchen, uns regelmäßig zu sehen.“ Das ist nicht mehr ganz so einfach, seit Neidhart nach Hasbergen gezogen ist.

Jetzt waren die Freunde acht Tage gemeinsam in der Türkei. Damerow vertrat Torwarttrainer Richard Moes, der auf Stundenbasis für die Emsländer tätig ist, aber beim niederländischen Erstligisten FC Emmen im Trainingslager in Spanien gefordert war.



Arbeit mit drei Torwarten

Damerow ist zufrieden, dass mit Erik Domaschke, Jeroen Gies und Matthis Harsman drei Torleute im SVM-Kader stehen. „Die Spieler machen die Übungen selbst und ich kann schauen, wie die Beinarbeit ist und wie sie an den Ball kommen.“ Die Torwarte, die bei den Übungen schießen, bekämen ein gutes Gefühl für das Timing. „Das ist bei der Spieleröffnung wichtig.“ Damerow ist froh, diese Seite des Fußballs kennenzulernen. Er hatte nach Ende seiner Karriere nie das Bedürfnis jedes Wochenende am Platz zu stehen. „Da sieht man, wie viel Arbeit das ist.“ Nach Neidharts Anfrage, hat der 45-Jährige gleich Pläne gemacht. „Aber ich entscheide oft aus dem Bauch“, kann er sich auf die Erfahrung verlassen.