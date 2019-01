Belek. Der SV Meppen hat am Sonntag das Trainingslager in Belek beendet. Defensivspieler David Vrzogic freut sich auf seine beiden Kinder und seine schwangere Frau.

Moin, Fans vom SV Meppen!



Nach einer Woche in der Türkei mit Hotel und Trainingsplatz habe ich mich unheimlich gefreut, dass es wieder nach Hause geht, auf meine Kinder und meine schwangere Frau. Jetzt beginnt wieder der gewohnte Alltag.

Vor zwei Jahren bin ich nicht mitgefahren ins Trainingslager, weil meine Frau hochschwanger war. Als die Mannschaft am Abreisetag in Hamburg gelandet ist, wurde meine zweite Tochter Paola geboren. Da habe ich gleich den Trainer und alle anderen angerufen und die frohe Kunde mitgeteilt. Es war mein großes Glück, dass Christian Neidhart, Verein, Vorstand und die ganze Mannschaft dahinter standen, dass ich in Deutschland bleiben und bei der Geburt dabei sein konnte. Das ist ein einmaliges Erlebnis.

Ich habe auch hier in der Türkei ständig Kontakt gehalten zu meiner Frau und den Kindern per Whatsapp oder Facetime. Das funktioniete hier im Hotel sehr gut. Das ist ja heutzutage leichter zu handhaben. Wenn man raus geht, hat man sofort sein Datenvolumen aufgebraucht. Die Kinder wollten noch häufiger Kontakt haben. Sie freuen sich, wenn sie den Papa am Display sehen. Klar, die Kleine versteht das noch nicht ganz. Die freuen sich, wenn ich dann wieder nach Hause komme.

Ich denke, dass Trainingslager hat sich gelohnt. Das taktische Defensivverhalten, schnell wieder in die Kompaktheit zu kommen und wirklich gut zu stehen, stand im Vordergrund. Das haben wir umgesetzt. Es war in den Testspielen gut zu sehen. Gegen Qäbälä war in zweimal 45 Minuten null. Im dritten Drittel haben wir auch noch gut Fußball gespielt, die Tore gemacht und wenig zugelassen. Mit einem Trainingslager kann man nochmal fünf oder zehn Prozent zusätzlich aus der Mannschaft herausholen. Das schweißt zusammen. Das ist mein Fazit. Ich denke, dass wir gut gerüstet sind für die Rückrunde.

Beste Beste!

Euer David