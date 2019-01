Belek. Manchmal führt auch ein Umweg zügig zum Ziel. Die Erfahrung hat Innenverteidiger Marco Komenda vom SV Meppen gemacht. Er wechselte 2015 von Darmstadt 98 zum Oberligisten SF Siegen. Über den Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II kam er zum emsländischen Drittligisten.

Bei den Darmstädtern machte Komenda als Jugendlicher einige Trainingseinheiten und zwei Trainingslager, davon eins im Schwarzwald und eins in Belek, mit. Doch als der Durchmarsch in die Bundesliga gelang, änderte sich die Ausgangslage. Der Linksfuß, der beim Nachwuchs in der zweithöchsten Liga, der Hessenliga spielte, erhielt keinen neuen Vertrag, war spät dran und kam nach einem Probetraining beim Oberligisten Siegen unter.



120 Kilometer zum Training

Komenda, der in Darmstadt wohnte, legte die rund 120 Kilometer nach Siegen in einer Fahrgemeinschaft zurück, war von 14 bis 20.30 Uhr unterwegs. „Das war nicht ohne“, verweist er auf die Belastungen. Nach dem Fachabitur arbeitete er mittwochs und samstags von 18 bis 24 Uhr in Siegen. Die Belastung erhöhte sich, weil Komenda nachts zurückfuhr nach Darmstadt, aber bei Auswärtsspielen sonntags sehr früh wieder den umgekehrten Weg fahren musste.





Die ersten Schritte in Siegen



Bei SF Siegen, einem ambitionierten Klubs mit ordentlichem Stadion und Umfeld, wollte sich Komenda präsentieren für höhere Aufgaben. In der jungen Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren „habe ich die ersten Schritte gemacht“. Das bekam auch Mönchengladbach mit, nach einem Probetraining im Winter erhielt der Linksfuß die Zusage. Und machte am Niederrhein den nächsten Schritt. In zwei Jahren absolvierte er unter Arie van Lent fast alle Spiele, trainierte zeitweise beim Bundesligateam mit und kam 20 Minuten beim Telekom-Cup vor 40.000 Zuschauern gegen Hoffenheim zum Einsatz.

„Alles richtig gemacht“

In Meppen erhielt Komenda die Chance für die 3. Liga. „Ich habe alles richtig gemacht. Es ist gut gelaufen in den letzten Jahren“, sagt der Spieler, der auch andere Angebote hatte. Dass Christian Neidhart aus dem linken Außenverteidiger einen Innenverteidiger gemacht hat, stört den 22-Jährigen, der in der Jugend noch weiter vorn gespielt hatte, nicht. Im Gegenteil. „Das ist eine gute Position, weil ich das Spiel vor mir habe. Und wenn man variabel einsetzbar ist, ist das immer ein Vorteil.“ Zudem kämen ihm Schnelligkeit und Passspiel zugute. Neidhart nannte ihn die Konstante in der Abwehr. Komenda war in 19 von 20 Partien dabei, schoss ein Tor.

Tipps von Mitspielern

Komenda, der sich wohlfühlt in Meppen, hat einen für die 3. Liga bis 2020 gültigen Vertrag. „Wenn der nächste Schritt kommen kann, bin ich bereit.“ Zuvor will er noch viel lernen und mit dem SVM den Klassenerhalt schaffen. Als er in der Jugend noch Stürmer war, hatte er das Nürnberger Phantom Marek Mintal als Vorbild. Jetzt orientiert er sich an den eigenen Mitspielern. „Die können mir wertvolle Tipps geben, weil sie wissen, was ich kann und was ich machen muss.“