Barnsley. Während seine ehemaligen Teamkollegen vom SV Meppen wenigstens zwölf Tage Winterpause genossen, spielte er durch: Mike-Steven Bähre. Seit vergangenem Sommer trägt der 23-Jährige das Trikot des englischen Drittligisten FC Barnsley. Ein anderer Ex-Meppener ist dort sein Trainer.

Der SVM absolvierte am 22. Dezember sein letztes Punktspiel gegen Lotte (2:0). Ging im Anschluss in die Pause. Seit dem 3. Januar bereiten sich die Emsländer auf die zweite Saisonhälfte vor. Dagegen musste Bähre mit Barnsley am 2. Weihnachtstag sowie 29. Dezember und am Neujahrstag ran. „Wir haben 24 Mannschaften in der Staffel. Da ist so gut wie keine Zeit für eine Pause“, erklärt der Mittelfeldspieler. Seine Eltern und sein Bruder kamen am Tag vor Heiligabend und blieben eine Woche, um wenigstens mit der Familie Weihnachten feiern zu können.





Trotz der fehlenden Winterpause ist Bähre angekommen im Norden Englands, wo Daniel Stendel sein Trainer ist. „Ich fühle mich in allem – im Fußballerischen und im Privaten – richtig wohl. Mit dem Linksverkehr habe ich überhaupt keine Probleme. Mir gefällt hier alles.“

Wohnung in Leeds

Bähre lebt in einer Wohnung in Leeds, etwa eine halbe Autostunde von Barnsley entfernt. „Eine richtig gute und moderne Stadt. So gut wie kein Spieler von uns lebt in Barnsley. Alle etwas außerhalb“, berichtet er. Leeds United spielt in der 2. Liga, ist dort aktuell mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer. Bähre: „Ich wohne fünf Minuten vom Stadion entfernt.“ Er habe schon einige Leeds-Spiel gesehen und sei sogar einmal im Stadion gewesen.

Auch menschlich gefällt es Bähre in England. Er habe sich richtig gut eingelebt, was auch daran liege, dass man eine sehr junge Mannschaft habe, gibt er zu. Barnsleys ältester Spieler ist 26 Jahre alt. „Das schweißt noch mal zusammen, wenn alle mehr oder weniger in einem Alter sind.“





Sportlich sind Bähre und Co. auf Kurs. Barnsley will nach dem Abstieg direkt im ersten Jahr wieder zurück in die 2. Liga. Vor der Saison galt Barnsley als einer der Favoriten in der Liga. „Ich bin da auch sehr optimistisch.“ Die ersten zwei steigen direkt auf. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs ermitteln in einer Relegation einen weiteren Aufsteiger. Aktuell liegt Barnsley auf Rang fünf mit einem Spiel weniger und vier Punkten Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz. Was außerdem für die Mannschaft spricht, ist die beste Abwehr der dritten Liga. In den 26 Spielen hat Barnsley nur 22 Gegentore zugelassen - Bestwert in der League One. Nächster Gegner ist am 19. Januar der Tabellenletzte AFC Wimbledon.

Bähre zeigt sich überzeugt: „Selbst wenn wir nicht Erster oder Zweiter werden - mindestens Sechster werden wir zu 99,9 Prozent. Es liegt also in unserer eigenen Hand.“ Man habe eine große Chance. Es gebe laut Bähre keine Mannschaft, die individuell mehr Qualität besitze als sein Team. „An einem guten Tag können wir alle schlagen in der Liga. Ich bin da sehr optimistisch.“



Zum Spieler des Spiels gewählt

Für den Verein läuft es rund und für den gebürtigen Garbsener persönlich auch. „Sportlich gesehen hat es richtig gut angefangen“, so Bähre. Er habe aber einen Durchhänger von drei, vier Spielen gehabt, wo es ihm schwerer gefallen sei, gesteht der Mann mit der Rückennummer 21. „Ich war einfach die Belastung nicht gewohnt. Quasi jeden dritten Tag ein Spiel zu haben.“ In den letzten Wochen befindet sich Bähre wieder im Aufwind. Im letzten Heimspiel vor Silvester wurde der Rechtsfuß zum Spieler des Spiels gewählt. „Anfang Dezember habe ich mein erstes Tor gemacht und einige Assists gesammelt.“

In den meisten Spielen stand Bähre von Beginn an auf dem Rasen. „Die meiste Zeit auf der Zehn. Ich habe aber auch schon auf außen gespielt. Und auf der Sechs einige Spiele gemacht.“ Es sei ein großes Plus, auf vielen verschiedene Positionen spielen zu können, findet er.





Das Stadion in Barnsley fasst 23.287 Zuschauer. Der Schnitt liegt laut Bähre bei etwa 12.000. Es komme schon ordentlich Stimmung auf, sagt er. „Die Stimmung ist anders als in Deutschland. Aber trotzdem überragend.“ Einfache Aktionen wie Seitenwechsel, die hierzulande nicht so wahrgenommen würden, würden mit Applaus bedacht. Aber: „Die Fans sind zum Teil ziemlich ungeduldig.“ Vor allem bei Rückpässen zum Torhüter. Es gebe zwar keine Pfiffe, aber ein Murren sei schon zu vernehmen, so Bähre. Zuletzt sei wegen der positiven Ergebnisse davon aber wenig zu hören gewesen.

Und die oft zitierte englische Härte? „Die gibt es wirklich“, sagt Bähre. „Du musst, wenn du im Zweikampf bist, zu 100 Prozent gegenhalten.“ Jeder Spieler sei körperlich stark. „Auch Fouls, die in Deutschland klar als Foul gewertet und abgepfiffen werden, werden durchgelassen.“ In England gehe es schon härter zur Sache. „Deswegen hat es mich absolut bestätigt, dass es die englische Härte wirklich gibt. Und es nicht nur Mythos in Deutschland ist.“

Wie es seinen Ex-Klubs SV Meppen und Hannover 96 derzeit ergeht, verfolgt Bähre aus der Entfernung. „Meppen sogar fast mehr als Hannover.“ Wenn es die Zeit zulasse, schaue er sich die Spiele der Emsländer an. Problem: Die 3. Liga in England trägt ihre Partien zumeist samstags um 15 Uhr Ortszeit aus. Heißt: In Deutschland ist es dann 16 Uhr. „Deswegen ist es meistens schwer, das miteinander zu verbinden.“

Kontakt zu Meppen-Spielern

Mit einigen ehemaligen Mitspielern gibt es immer noch einen Austausch: „Ich habe noch Kontakt zu einigen Jungs – sowohl von Hannover als auch von Meppen.“ Er verfolge sehr viel. „Zu Markus Ballmert habe ich einen engen Draht“, sagt Bähre. Auch zu den Meppenern, die denselben Berater haben wie Nico Granatowski und Erik Domaschke. Auch zu Benjamin Girth, der im Winter an den VfL Osnabrück ausgeliehen wurde, und Marius Kleinsorge pflegt Bähre noch Kontakt.





Die familiäre Situation beim SVM weiß Bähre zu schätzen. Wie er dort aufgenommen wurde, und wie wohl er sich gefühlt habe, sind ihm bestens in Erinnerung geblieben. „Wie allgemein alle miteinander umgegangen sind, sei es Spieler untereinander, sei es mit den Fans – ich glaube, das ist schon einmalig. Es hat mich gefreut, daran teilhaben und das genießen zu können.“

Seine Zukunft sieht Bähre aber in England. „Zurzeit ist es mein Wunsch und auch mein Ziel, hier zu bleiben. Bestenfalls in der nächsten Saison in der 2. Liga.“ Bis zum Ende der Saison ist Bähre ausgeliehen. „Aber Barnsley besitzt eine Kaufoption auf mich.“