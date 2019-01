Belek. Acht Tage lang hocken die Fußballer des SV Meppen im Trainingslager im türkischen Belek dicht aufeinander. Doch von Lagerkoller keine Spur. Auch vor und nach den Einheiten gibt es genug Abwechslung.

Das Hotel Pavillon Ayscha bietet auch einen Billardtisch und Tischtennisplatten. Aber es gibt weitere Möglichkeiten: Fabian Senninger hatte einen Kurzauftritt beim Karaoke und löste mit seinen Gesangskünsten beim Sögeler Fan Holger Jellinghaus geradezu Begeisterung aus. Der schrieb ihm, dass er ihn ab sofort Fabian „Sänger“ nennen will. Mit seinen Qualitäten könne sich der Fußballer ein zweites Standbein aufbauen, schmunzelte der Pädagoge. Für einen Gänsehautmoment sorgten auch die weiteren Fans vom SV Meppen. Sie sangen natürlich ein Vereinslied „in mehreren Tonlagen“, stellte Jellinghaus fest.



Uno, Doppelkopf und Bettler

Doch es wird natürlich nicht nur gesungen an der türkischen Riviera. Leo Bredol, der erstmals dabei ist und den unkomplizierten Umgang mit den anderen Spielern schätzt, schaut mit seinem Zimmergenossen Matthis Harsman Fernsehen, macht Stabilisationsübungen, geht in den Kraftraum oder spielt Uno mit etwas komplizierteren Regeln. Die Runde ist variabel. Wegen des Andrangs bildete sich eine zweite. Für den Abiturienten (Sport, Biologie, Deutsch) am Meppener Marianum ist alles neu, also kurzweiliger. Er hat im Training auch den größten Unterschied zwischen U19 und den Herren herausgefunden: Bei der Passgenauigkeit und -geschwindigkeit.





Playstation

Ein anderer Kreis spielt Doppelkopf. Mirco Born, Max Kremer und Marius Kleinsorge bevorzugen Bettler. Es geht darum, als erster seine Karten abzulegen. Born hat auch eine Playstation dabei. Doch Fußballer spielen nicht nur Fußball: Er bevorzugt Call of Duty.

Kremer und Vrzogic pauken

Andere wie Martin Wagner mögen es eher ruhig. „Ich trinke abends erst einen Tee.“ Ansonsten sucht er den Kontakt zur Familie. Zudem kann er Max Kremer und David Vrzogic unterstützen, die jeden Abend pauken für Klausuren auf der Berufsschule. „Ich weiß, was ansteht“, hat er den Abschluss schon vor einem Jahr geschafft. „Die Spieler sitzen viel zusammen und reden“, meint Vrzogic, der gegen eine Partie Darts nichts einzuwenden hat. Zudem sorgt die Handball-WM für Ablenkung.





Anzeige Anzeige

Fans verlieren Elfmeterschießen

Die Meppener suchen den Kontakt zu den Fans. Vrzogic kennt von ehemaligen Stationen wie Dresden und Bayern München eine strikte Trennung. Dann wären Tischtennisspiele, Gespräche und ein Elfmeterschießen, das das Drittliga-Team am Donnerstag mit Torwart Marius Kleinsorge gewonnen hat, unmöglich. Danach machten etliche Spieler einen Abstecher nach Belek.

Beckmann mit neuen Fußballschuhen

Reichlich Spaß am Fußball hat Heiner Beckmann. Der Sportvorstand gewann gleich zu Beginn das Lattenschießen. Also kaufte er sich ein paar Fußballschuhe und erschien am Donnerstag in kurzer Hose auf dem Trainingsplatz. Beim Spiel auf kleine Tore mischten auch die Physiotherapeuten Ina Stilber und Kai Venemann, Mannschaftsazrt Thomas Keese-Röhrs, Tobias Bartels als Coachs des Nachwuchsteams und SVM-Platzwart Thomas Reimann mit. „Ich habe zwei Buden gemacht“, lachte er.