Belek. „Ich genieße großes Vertrauen“, weiß Jens Robben. Der langjährige Fußballer des SV Meppen ist seit dieser Saison Videoanalyst. Er liefert und bereitet das Material auf, mit dem die Mannschaft auf den nächsten Gegner vorbereitet wird.

Rund die Hälfte seines Lebens hat Robben schon beim SVM verbracht. Der 35-Jährige, der in 285 Spielen 22 Tore für die Emsländer erzielt hat, hat nach seinem Karriereende als Fußballer nahtlos den Anschluss bei den Blau-Weißen gefunden. Er wollte nicht unterklassig spielen und strebte keinen Trainerjob an. Den Vorschlag als Videoanalyst einzusteigen, unterbreitete er Sportvorstand Heiner Beckmann vor einem Jahr in Belek. Und er kam auch beim Trainerteam an. Verein und Robben hatten eine weitere Zusammenarbeit vorgesehen.



Neue Aufgabe

So hat der ehemalige Mittelfeldspieler, der 15 Stunden bei der Post im Innendienst arbeitet, eine neue Aufgabe im Bereich Fußball gefunden. Für den Perfektionisten eine gute Sache. „Dafür habe ich mich schon lange interessiert.“ Die Grundlage wurde geschaffen beim Fernstudium der Sport- und Videoanalyse. Dass er selbst im Profibereich aktiv war, ist eine gute Ergänzung.





Den nächsten Gegner im Blick

Robben beobachtet den jeweils nächsten Meppener Gegner vor Ort. In der ersten Halbzeit ist er besonders gefordert, analysiert die Grundformation, das Verhalten bei Standards, Aufbauspiel und Bewegung im Raum. Mit Hilfe eines Analysesystems, zu dessen Lizenz auch Filmmaterial gehört, können etwa das Verhalten bei Freistößen, in der Abwehr oder bei langen Bällen gefiltert werden. So können Stärken und Schwächen des Gegners herausgearbeitet werden. Möglich ist es auch, einzelne Spieler zu analysieren. Aber das kommt nur selten vor.

Fünf Jahre unter Neidhart gespielt

Robben stellt aus mehreren Spielen Videosequenzen zusammen. Da er fünf Jahre unter Neidhart gespielt hat, weiß er, wie der Trainer tickt, worauf er besonders achtet.





Eigene Spiele werden auch analysiert

Der SVM analysiert auch die eigenen Spiele. Kurz nach Schlusspfiff bekommt der Verein das Filmmaterial. Co-Trainer Mario Neumann notiert schon während des Spiels die Minuten wichtiger Aktionen unter den Rubriken Verhalten mit und ohne Ball sowie Umschalten nach Ballgewinn und Ballverlust. „Wir nehmen nicht jedes Spiel komplett auseinander“, sagt Robben. Die Nachbereitung findet im Normalfall am Montag nach dem Spiel statt.

„Die Trainer lassen sich viel einfallen“

Am Mittwoch oder Donnerstag beginnt die Vorbereitung auf den nächsten Gegner, den der Trainer per Videosequenz oder auch durch die Darstellung einzelner Spielsituationen (wie stehen die Spieler bei bestimmten Aktionen?) „Die Trainer lassen sich viel einfallen“, kennt Robben die Reaktion auf seine Infos. Standards können gezielt verändert werden.





Kurzfristiges Erfolgserlebnis

Robben freut sich besonders, wenn der Gegner so spielt, wie er ihn im Video präsentiert hat. Ein kurzfristiges Erfolgserlebnis. „Viele Sachen erkennt man wieder.“ Aber es könne sich durch Spielerwechsel auch etwas verändern. Der Harener schätzt die Bedeutung des Scoutings hoch ein. Auch die Trainer wissen es zu schätzen. Vor allem, weil die Darstellung im Video sehr anschaulich ist.

In Belek Gegner beobachtet

Robben ist auch in der Türkei dabei. Er steht gelegentlich auf dem Trainingsplatz, zählt aber natürlich zum Trainerteam. Zudem beobachtet er nebenbei Drittliga-Konkurrenten, die sich ebenfalls in Belek vorbereiten. Rostock gegen Aue ebenso wie KFC Uerdingen gegen den rumänischen Erstligisten AFC Dunarea Calarasi und Aalen gegen Fürth.





Werders Aktion umstritten

„Robbe“ statt Drohne könnte es heißen. Der SVM schickt einfach seinen Scout zum Platz. Werder Bremen hatte in einer höchst umstrittenen Aktion im Dezember das Abschlusstraining von Hoffenheim per Drohne ausgespäht. Auch in der Türkei traf Robben bei der Spielbeobachtung den einen oder anderen Bekannten. „Wen schaust du denn an?“, wurde er empfangen. „Aber dann konzentriert man sich auf seine Arbeit“, sagt Robben. Schließlich will er das Vertrauen mit vielen wichtigen Informationen rechtfertigen.