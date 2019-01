Belek. Moin, Fans vom SV Meppen! Ich spiele schon zwölf Jahre professionell Fußball und war in einigen Hotels und auf einigen Trainingsplätzen dieser Welt unterwegs. Von der Schweiz über Italien, Österreich, Dänemark und sogar Katar. Dort war ich mit der Nationalmannschaft. Das war sehr spannend. Ich bin schon rumgekommen, weil ich Fußball spiele.

Mein allererstes Trainingslager mit Borussia Dortmund ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war in der Schweiz. Ich weiß es noch ganz genau, weil es so beeindruckend war, erstmals bei den Profis zu sein. Echt faszinierend. Das war aber auch richtig hart für einen 17- oder 18-Jährigen. Ich war danach völlig platt.



Mit Dede und Valdez

Wenn man jünger ist, erholt man sich zum Glück etwas schneller. Aber die Eindrücke waren toll. Das muss man als junger Spieler erst einmal verarbeiten. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Thomas Doll war damals mein Trainer. Nelson Valdez kam zu dem Zeitpunkt. Auch Robert Kovacs, Roman Weidenfeller, die altbekannten Dedé und Nuri Sahin gehörten dazu. Mit denen ein bisschen abzuhängen, das war damals nicht schlecht.

Mit Nationalteam in Katar

In Katar waren wir mit der U-17-, U-18- und U-19-Nationalmannschaft. Es war toll, so ein Land zu sehen, eine andere Kultur. Wir waren einmal zehn Tage da. Dann haben wir noch an einem Turnier teilgenommen, das hat 14 Tage gedauert. Das ist eine ganz schön lange Zeit.

Beste

Euer David