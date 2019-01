Belek. Test gelungen. Der SV Meppen hat sich bei ersten Spiel während des Trainingslagers im türkischen Belek mit 2:1 (0:0/0:0) gegen FK Qäbälä aus der ersten Liga in Aserbaidschan durchgesetzt. Die Partie dauerte dreimal 45 Minuten.

„Ich bin zufrieden“, stellte Trainer Christian Neidhart fest. Sie Jungs haben umgesetzt, was sie sollten.“ Gerade im ersten Drittel. In den ersten beiden Durchgängen ließen die Emsländer gegen die Aserbaidschaner, die seit Jahren in der Europa League vertreten sind, keine echte Torchance zu. „Und das bei den Belastungen der vergangenen Tage.“

Die Zuschauer sahen eine interessante Partie mit einigen Nickeligkeiten über die sportlichen Grenzen hinaus und zuweilen reichlich Emotionen. Beide Meppener Tore fielen erst im dritten Drittel. Max Kremer (98.) und Thorben Deters (110.) trafen für den SVM. Den Gegentreffer kassierte der SVM in der 122. Minute. Neidhart erkannte insgesamt Vorteile für seine Mannschaft. Dabei setzte er 24 Spieler ein.

Meppener mit einigen Fehlpässen

Nach dem ersten Drittel hieß es 0:0. Die Aserbaidschaner attackierten früh, störten das Meppener Aufbauspiel. Doch zu klaren Möglichkeiten kam der engagierte Gegner nicht, weil die Abwehr des Drittligisten auf der Hut war. Die Elf von Christian Neidhart fand immer besser ins Spiel, verfügte über ordentliche Konterchancen. Nick Proschwitz (2) und Marius Kleinsorge hatten die besten Gelegenheiten, doch der Torwart des Tabellenvierten der ersten Liga von Aserbaidschan war jeweils auf dem Posten. Den Emsländern unterliefen einige Fehlpässe, die sich allerdings nicht rächten. „Gegen den Wind war es nicht leicht“, stellte Neidhart fest.. (Weiterlesen: SV Meppen: So schnell wie möglich wieder kompakt stehen)

Mit dem Wind im Rücken hatte der SVM im zweiten Drittel leichte Vorteile. Die Emsländer rackerten, spielten aggressiv. „Und wir haben wieder nichts zugelassen“, betonte Neidhart.. Max Kremer setzte den Ball nach einem Freistoß aus zentraler Position nur ganz knapp neben den rechten Pfosten. Die Führung wäre nicht unverdient gewesen. Vorausgegangen war ein Handspiel nach einem Schuss von Luka Tankulic. (Weiterlesen: Fans aus Sögel erfüllen sich in Belek einen Wunsch)



Alle Tore im dritten Drittel

Die erhofften Meppener Tore fielen im dritten Drittel, in dem die Emsländer spielerisch überzeugten. Kremer jagte das Leder aus 18 Metern links ins Netz, Deters traf zwölf Minuten später aus ähnlicher Distanz. Neidhart zollte dem Offensivspieler ein Lob für einen gelungenen Auftritt.

Das 1:2 allerdings ärgerte den Trainer richtig. Nach einem zu kurzen Rückpass musste der junge Keeper Matthias Harsman in höchster Not retten und schoss dabei einen Gegenspieler an, von dem der Ball ins Netz prallte.

24 Spieler im Einsatz

Verzichten musste Neidhart wie erwartet auf Fabian Senninger und Hassan Amin. Sven Goldschmidt klagte über Magen-Darm-Beschwerden. Leonard Bredol hatte mit dem JLZ noch nicht wieder trainiert.





Der SVM ist auch im fünften Spiel unter Neidhart in der Türkei ungeschlagen. Gegen Qäbälä gelang der dritte Sieg. „Und das ist ja nicht irgendeine Mannschaft“, erklärte Neidhart. Am Samstag um 15 Uhr Ortszeit (13 MEZ) folgt der nächste Meppener Test.