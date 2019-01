Belek. „Für mich erfüllt sich ein Wunsch“, sagt Holger Jellinghaus. Der 69-Jährige ist seit Jahren Anhänger des SV Meppen, den er jetzt mit dem 74-jährigen Heinrich Knipper ins Trainingslager nach Belek begleitet. Mit Spielern und Trainern haben sie im Hotel Papillion Ayscha bereits Kontakte geknüpft.

Den Sportvorstand Heiner Beckmann kannte das Duo schon länger; Jellinghaus begleitete vor gut 40 Jahren eine Auswahl des Sögeler Hümmlinggymnasiums nach England, zu der Beckmann gehörte. Die beiden Sögeler fragten den Sportvorstand auf der Tribüne der Hänsch-Arena, ob sie das Team an die türkische Riviera begleiten könnten. Beckmann gab die Reisedaten weiter.

Duo genießt die Nähe

Jellinghaus war entschlossen, Knipper wusste, dass es ohne die Ehefrauen Ditta und Annette nicht funktionieren würde. Also buchten sie für vier Personen. Um sich schon an die neue Umgebung zu gewöhnen, kamen sie vier Tage vor dem SVM. Einige Trainingseinheiten und die beiden Testspiele gehören zum Pflichtprogramm für Jellinghaus und Knipper. Sie genießen die Nähe zu den Blau-Weißen, das sei etwas anderes, als sie von der Tribüne aus zu beobachten.





Erinnerung an Erkenschwick und Schalke

Knipper ist schon seit 1975 SVM-Fan, erinnert sich noch gut an den damaligen Torjäger Gerd Sand. Zu Trainer Paul Linz hatte er engeren Kontakt. Jellinghaus kann es noch genauer terminieren: „Seit Erkenschwick“, sagt er, dem Tag des Meppener Aufstiegs in die 2. Bundesliga, also dem 24. Juni 1987. Beide haben etliche Auswärtsfahrten mitgemacht. Knipper erinnert sich noch an die Schalker 0:2-Niederlage in Meppen. „Die enttäuschten Fans haben damals Gartenzwerge auf ein Hausdach geworfen.“

Heiße Diskussionen

Das Duo verfügt natürlich über Dauerkarten zu den Heimspielen. „Wir fahren mit vier oder fünf Personen hin. Das gibt immer heiße Diskussionen.“ Schon auf dem Hinweg. „Auf der Rückfahrt teilen wir Freude oder Frustration“, sagt Jellinghaus. „Fußball ist unser Leben“, erklärt Knipper. Den Beweis haben sie in der Türkei angetreten.





Anzeige Anzeige