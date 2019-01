Belek. Moin, Fans vom SV Meppen! Am Montagabend ist für uns der Handball in den Blickpunkt gerückt. Während meiner Massage haben wir mit mehreren Spielern im Physioraum das Länderspiel zwischen Deutschland und Russland geschaut. Es war unheimlich spannend.

Letztendlich ist es schade, dass die deutsche Mannschaft noch ein Gegentor zum 22:22 kassiert hat. Das ist uns als SV Meppen ja selbst einige Male widerfahren. Aber ich denke, dass Deutschland und wir versuchen, es besser zu machen.



Gern zur HSG Nordhorn-Lingen

Viele unserer Spieler gehen gerne auch zur HSG Nordhorn-Lingen. Da hat sich eine Freundschaft entwickelt. Deswegen bin ich sehr erfreut, dass wir hier im Trainingslager in Belek die Handballweltmeisterschaft verfolgen können. Wir schauen uns weitere Spiele zusammen an.





Großes Interesse am Sport

Unser Interesse am Sport ist groß. Heute wollten wir eigentlich hier in der Türkei zum Spiel Dynamo Dresden gegen Dinamo Zagreb schauen. Aber das Wetter hat es leider nicht zugelassen. Deswegen sind wir im Hotel geblieben. Mal sehen, vielleicht bietet sich noch etwas anderes an. Mittags kommt ja noch Tennis. Das Angebot ist schon abwechslungsreich im Fernsehen.

Ich mag auch Darts

Ich mag nicht nur Fußball und Handball. Für mich ist auch Darts sehr interessant. Tennis finde ich cool, Basketball ist eine tolle Sache. Als Sportler ist man sehr, sehr affin, man interessiert sich für alles in diesem Bereich zumindest ein bisschen.





Rechtsaußen in der Schulmannschaft

Ich war im Handball in einer Schulmannschaft. Wir haben an einer Schulmeisterschaft teilgenommen und waren gar nicht so schlecht und sind Dritter geworden bei 15 oder 20 Teilnehmern. Da war ich Rechtsaußen, nicht Links-. Manchmal spielen wir Tennis oder Squash und Darts.

Beste

Euer David