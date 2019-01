Belek. Der SV Meppen beweist im türkischen Belek Flexibilität. Einen Tag vor dem ersten Testspiel am Mittwoch wurde der Plan wegen der Witterung kurzfristig verändert. Statt im heftigen Regen fand die Einheit am Morgen im Kraftraum statt.

Durch die Fensterscheiben konnten die Spieler bei ihren Übungen beobachten, wie heftig es am Dienstagmorgen regnete. Sie genossen den Aufenthalt im Trockenen unter Anleitung von Physiotherapeut Kai Venemann und Co-Trainer Daniel Vehring. Das Mittagessen wurde kurzfristig auf zwölf Uhr vorverlegt. Vor der Abfahrt zum Trainingsgelände bat Neidhart noch zu einer kurzen Besprechung.



Stürmischer Wind und Regen

Betreuer Michael Wewers, der mit SVM-Platzwart Thomas Reimann einen Gang zum Strand geplant hatte, kam schnell wieder zurück, weil der stürmische Wind den Regen ins Gesicht gepeitscht hatte. Das Duo wollte eigentlich die Wellen in Augenschein nehmen. „Die waren am Montag schon hoch“, sagte Wewers, der schon zum dritten Mal in Belek ist. „Winni“ Speckmann, der ansonsten bei Auswärtsspielen den Bus mit den SVM-Spielern lenkt, ist wie Eugen Geppert erstmals im Trainingslager in der Türkei dabei. „Alles SV Meppen“, schmunzelt Speckmann auch mit Blick auf die fast 20 Anhänger, die die Blau-Weißen an die türkische Riviera begleiten.





Vidovic trainiert mit

Für den Nachmittag war das Ende des Regens angekündigt. Die Spieler, die auch bei dem reichlich gedeckten Büffet genau wissen, wo sie zugreifen dürfen und wo nicht (Daniel Vehring: „Wir haben keine gezielte Anweisung gegeben“), starteten nach der Besprechung aufs das Trainingsgelände. Mit dabei war Jovan Vidovic, der am Montag wegen Fiebers gefehlt hatte. Er machte anders als Hassan Amin und Fabian Senninger das Mannschaftstraining mit.

Am Ende des Trainings lacht die Sonnte

Bei der Einheit blies heftiger Wind das am Spielfeldrand abgestellte Schuhwerk durch die Gegend. Beim Spiel wurden die Meppener klitschnass, einige Male donnerte es. Am Ende ließ des Wind etwas nach und die Sonnte lachte. Da hatte auch Nico Granatowski seine Schrecksekunde wieder vergessen. Er blieb nach einem Zweikampf liegen, konnte aber nach einer Behandlungspause weitermachen.

Puttkammer steht auf

Auf der Rückfahrt sorgte Steffen Puttkammer für die Geste des Tages. Auch nach anstrengender Einheit räumte er seinen Platz im Bus, damit der 71-jährige Betreuer Eugen Geppert sich setzen konnte. Alle Achtung, Putti.

Mittwoch gegen FC Qäbälä

Am Mittwoch steht der erste Test im Trainingslager auf dem Programm. Es wird eine Mammutaufgabe mit Überlänge, denn die Partie gegen den FC Qäbälä aus Aserbaidschan dauert nicht zweimal 90, sondern dreimal 45 Minuten. Trainer Christian Neidhart will ab 14.30 Uhr Ortszeit (12.30 Uhr MEZ) möglichst vielen Spielern möglichst lange Einsatzzeiten geben. „Die Jungs sollen 70 bis 75 Minuten spielen. Einige vielleicht sogar 90.“ Immerhin stehen 26 Spieler zur Verfügung. Senninger und Amin fehlen.

Ergebnis zweitrangig

Das Ergebnis ist zweitrangig für Neidhart. „Wir haben in der vergangenen Saison auch den Sieg gegen Craiova nicht überbewertet. Allerdings erwartet der Coach, dass sein Team kompakt steht. „Gegen gute Mannschaften müssen wir mehr gegen den Ball arbeiten. Da wollen wir uns verbessern“, sagt der Trainer. Entsprechende Übungen standen in den vergangenen Tagen auf dem Plan. Vor dem Test steht noch eine Einheit auf dem Plan.

Aserbaidschaner gegen Dortmund und Mainz

FK Qäbäla wurde erst 1995 gegründet. In der Saison 2013/14 qualifizierte sich der Club aus der Stadt mit rund 14.000 Einwohnern im Großen Kaukasus rund 220 Kilometer nordwestlich von Baku als Tabellendritter erstmals für die Europa League, in der sie seither jährlich vertreten ist. Gegner waren auch der FSV Mainz 05 und Borussen Dortmund. Gegen den aktuellen Bundesliga-Tabellenführer verloren die Aserbaidschaner in der Saison 2015/16 mit 0:4 und 1:3. Eine Serie später folgten ein 0:2 und ein 2:3 gegen Mainz.

Zweifacher Pokalfinalist

Aktuell belegt Qäbälä in der ersten Liga in Aserbaidschan den vierten Tabellenplatz mit 17 Punkten hinter Baku (33), Karabach (30) und Sabail (21). In der vergangenen Saison wurde der Club mit den rot-schwarzen Vereinsfarben Zweiter. 2014 und 2017 erreichte Qäbälä das Pokalfinale. Wertvollste Spieler (laut transfermarkt.de) sind die Stürmer Steeven-Joseph Monrose, der die Staatsbürgerschaft von Frankreich und Haiti hat, und der Nigerianer James (Segun James Adeniyi) sowie der albanische Mittelfeldmann Sabien Lilaj. Trainer Sanan Qurbanov ist seit Sommer im Amt und verfügt über einen Vertrag bis 2020. Zuvor war er Co-Trainer in Qäbäla.