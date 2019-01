Belek. Auch am Dienstag stehen zwei Einheiten auf dem Programm des SV Meppen, der sich noch bis zum Sonntag im Trainingslager im türkischen Belek auf die „Mission Klassenerhalt“ vorbereitet.

Der Wechsel zum Platz zum Kraftraum dürfte auch dem Wetterbericht geschuldet sein. Denn bis zum Nachmittag ist an der türkischen Riviera bei Temperaturen bis 14 Grad Regen angekündigt. Danach soll es wieder trocken sein. Die zweite Trainingseinheit ist um 15.30 Uhr Ortszeit (13.30 MEZ) geplant.







Am Montagabend haben die Spieler zumindest vor dem Bildschirm die Sportart gewechselt. Sie haben sich das Spiel der Handball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Russland angeschaut. Nach dem 22:22 in einem wahren Krimi zeigten sie sich vom Ergebnis etwas enttäuscht. Denn das deutsche Team führte in der 38. Minute noch mit 16:12.