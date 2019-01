Belek. Nein, ein neues System kommt für den SV Meppen nicht infrage. Allerdings nutzt Coach Christian Neidhart die günstige Gelegenheit im Trainingslager in Belek, um die Spielweise zu verfeinern. Die Defensivoption soll weiter entwickelt und verinnerlicht werden.

Insbesondere geht es um die Umschaltsituationen. Darum, wie die Spieler bei Ballverlusten schnell wieder hinter das Leder kommen, um dem Gegner aus dieser Situation heraus keine Chance zu ermöglichen. „Wir wollen so schnell wie möglich wieder kompakt stehen“, erläutert Neidhart. So wie das beim letzten Spiel des vergangenen Jahres gegen Lotte (2:0) gelungen sei. „Das haben viele Videos gezeigt.“ Dieser Fußball sei in der 3. Liga gang und gäbe.



Zwei Viererketten

Der SVM setzt weiter auf zwei Viererketten. Doch auf der Außenbahn wird nicht mehr ganz so hoch gepresst. Grundsätzlich. Denn auch Neidhart und Co-Trainer Mario Neumann wissen, dass sich aus der Situation heraus etwas anderes ergeben kann. Und die Taktik geht natürlich nur auf, solange die eigene Mannschaft nicht in Rückstand gerät. „Wenn man zurückliegt, muss man mehr tun“, sagt Neidhart. „Und ein 0:0 kann man sich in dieser Liga nicht ermauern“, verweist Neumann auch auf Standardsituationen.





Gegenpressing erste Chance bei Ballverlust



Die entscheidenden Phase sind Balleroberung oder Ballverlust. „In unserer Liga fallen die meisten Tore nach dem Umschaltspiel“, sagt Neidhart. Beim Ballverlust sei das Gegenpressing die erste Chance. „Einer stellt, der Rest fällt“ (zurück), klingt es fast wie aus dem Lehrbuch.

Siegtreffer in Jena typisch

Typisch ist für Neumann der Siegtreffer des SVM bei Carl Zeiss Jena: Meppen fing den Ball ab, konterte schnell, Nick Proschwitz beförderte ihn per Kopf zu Marius Kleinsorge, der das 2:1 erzielte. „Interessant war es am Spielfeldrand“: Neidhart gab nach dem Ballgewinn per Hand das Zeichen nach vorn, sein Kollege Mark Zimmermann trieb sein Team nach hinten.

„Philosophie ständig verfeinern“

Natürlich wird die spielerische Ausrichtung auch geprägt vom Verlauf einer Saison. Neidhart macht es am Beispiel des VfL Osnabrück, am 26. Januar erster Punktspielgegner des SVM im neuen Jahr, deutlich: Gegen den Aufstiegskandidaten agiere die Konkurrenz nun defensiver als in der vergangenen Serie, als die Lila-Weißen um den Klassenerhalt bangten. „Grundsätzlich wird die Philosophie ständig verfeinert, mal offensiv, mal defensiv.“

Druck im Abstiegskampf

Für Neidhart ist es wichtig, die Spielphilosophie nicht zu ändern. Das sei auch schwierig, wenn Druck etwa wegen des Abstiegskampfes dazukomme. Dabei lobt der Coach sein Team, dass es mit dem Dampf zum Ende des vergangenen Jahres gut umgegangen sei. Gegen Jena, Lotte und Köln habe es gerade gegen Konkurrenten, die selbst die Punkte benötigten, gewonnen.

„Das geht nicht im Profibereich“

Beim 0:4 im Test beim Zweitligisten SC Paderborn fielen zwei Gegentore nach Standards und zwei nach Distanzschüssen. Also kein herausgespieltes Tor. „Eigentlich gar nicht so schlecht“, sagt Neidhart. Doch einige Akteure seinen zu passiv gewesen. Denen habe er in klarer Ansprache deutlich die Meinung gesagt. „Das geht nicht im Profibereich.“





Alle müssen mitmachen

Die defensive Kompaktheit funktioniert nur, wenn alle Spieler mitmachen. „Alle müssen auf Sendung sein und den Kopf oben haben“, sagt Neumann. „Wir sind noch zu ruhig, es muss mehr Leben auf den Platz.“ Auch dazu soll die Zeit in Belek genutzt werden.

Laute Kommandos

„Aber wir trainieren nicht anders als in Meppen“, sagt Neidhart. Doch die Bedingungen auf den Plätzen in der Türkei und das Zusammensein im Trainingslager erleichterten die Arbeit. Seine Kommandos bei den Übungen sind laut. „Nach einem Ballverlust muss mehr kommen, mehr Theater sein“, ist die Anweisung nicht zu überhören. Ein Vorteil der Übungsspiele, in denen es auf engem Raum (weniger als ein halber Platz) um Ballbesitz geht: Sie schulen beide Gegner offensiv wie defensiv.