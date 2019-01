Belek. Moin, Fans vom SV Meppen! Wir haben uns nach drei Einheiten schon fast an das Trainingslager gewöhnt. Wenn man mitbekommen hat, wie es hier geregnet hat, ist es schon erstaunlich, in welch gutem Zustand die Trainingsplätze sind. Das kann man leider nicht mit unseren in Meppen vergleichen.

Die Eindrücke sind echt gut. Leider hat das Wetter am zweiten Tag nicht ganz so mitgespielt. Aber die Plätze sind einfach überragend. Wir können konzentriert und gut arbeiten. Es wird im Trainingslager körperlich sowie auch von der Psyche viel gefordert sein, damit wir viel von dem umsetzen können, was der Trainer uns mitgibt für die Saison. Denn uns steht ja noch einiges bevor.



Nach dem langen Anreisetag waren am Sonntag viele Spieler müde und kaputt. Wir waren froh, als wir nach zehn Stunden Anreise endlich in Belek im Hotel waren. Dann hatten wir noch eine lockere Einheit, um reinzukommen und die ganze Umstände hier in der Türkei wahrzunehmen. Wir sind alle zeitig ins Bett gegangen. Ich bin ganz sicher, dass in der Nacht alle Jungs ganz tief und fest geschlafen haben.

Ich habe geschlafen wie ein Stein. Leider musste ich mein Zimmer wechseln, weil Jovan Vidovic krank geworden ist. Ich bin jetzt mit in das Zimmer gezogen von unserem Physiotherapeuten Kai Venemann.

Schon vor der Anreise ins Trainingslager habe ich mich natürlich nach dem Wetter erkundigt. In Belek hatte es ja vorher viel geregnet. Klar hofft man, dass das alles nicht stimmt mit dem Regen, und dass die Sonne wieder durchkommt. So wie unmittelbar nach der Ankunft auf dem Flughafen von Antalya,

Ich hoffe, dass das Wetter in den nächsten Tagen wieder besser wird. Aber man muss schon sagen, dass wir hier nichtsdestotrotz eigentlich gute Bedingungen haben.

Beste !

Anzeige Anzeige

Euer David