Lingen. Der FC Schalke 04 hat den 6. Budenzauber gewonnen. Im Finale besiegten die Königsblauen am Samstag den VfL Osnabrück im Neunmeterschießen. Dritter beim Hallenfußballturnier der Traditionsmannschaften wurde Bayer 04 Leverkusen vor dem SV Meppen, der auch im sechsten Anlauf das Endspiel verpasste.

Osnabrück war nahe dran am zweiten Erfolg in Lingen nach 2016, zog aber in der Lotterie Neunmeterschießen eine Niete. Björn Lindemann verschoss den entscheidenden Ball, nachdem die drei Schützen der beiden Teams dreimal angetreten waren.



Der SV Werder Bremen und der 1. FC Nürnberg schieden in der Gruppenphase aus. Werder verlor die beiden Partien gegen den VfL Osnabrück (1:3) und SV Meppen (4:5), während Nürnberg nach dem 3:3 gegen Schalke mit 2:4 gegen Leverkusen unterlag.

Perfekter Start

Für Meppen bleibt dagegen der Traum vom Finale weiter unerfüllt. Dabei begann das Turnier so verheißungsvoll. Gleich im ersten Gruppenspiel machte Meppen den Einzug ins Halbfinale perfekt. Weil Werder die erste Begegnung gegen Osnabrück verloren hatte, stand fest: bei einem Sieg wären die Emsländer und die Lila-Weißen vor ihrem direkten Duell weiter und Werder draußen. Bereits zur Pause führte Meppen nach Treffern von Wolfgang Hake, Michael Holt und Josef Schröer und einem Gegentor von Ailton mit 3:1. Nachdem Michael Holt auf 4:1 erhöht hatte, wurde es noch einmal dramatisch. Werders Peter Niemeyer glich durch einen Hattrick aus, ehe Hüseyin Dogan doch noch den 5:4-Siegtreffer erzielte.

Im Derby gegen Osnabrück ging es für Meppen nur noch um den Gruppensieg. Per Direktabnahme schoss Andreas Schäfer den VfL in Führung, die Hüseyin Dogan ausglich. Nach dem Wechsel lag Meppen nach Treffern von Marco Willen und Wolfgang Hake mit 2:1 beziehungsweise 3:2 vorne, aber Osnabrück glich durch Alex Kotuljac und Björn Lindemann aus. Ein Strafstoß von Meppens Michael Holt brachte den Emsländern schließlich den 4:3-Derbysieg und Platz eins in der Gruppe.

Chancenlos im Halbfinale

Im Halbfinale gegen den FC Schalke 04 ging den Meppenern allerdings die Puste. Kurz nach dem letzten Gruppenspiel musste das Team erneut ran und unterlag den Knappen mit 1:5. Osnabrück setzte sich im zweiten Halbfinale gegen Leverkusen im Neunmeterschießen durch.

Platz drei wurde im Neunmeterschießen ermittelt. Meppens Josef Schröer verschoss. Michael Holt und Hüseyin Dogan dagegen verwandelten. Für Leverkusen trafen Patrick Helmes, René Rydlewicz und Thorsten Judt.

Auch im Finale fiel die Entscheidung vom Punkt. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. „Am Ende hat ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt“, fasste Osnabrücks Wolfgang Schütte das Geschehen zusammen. In der letzten Minute sei der Ball vom Innenpfosten raus- statt reingesprungen, ergänzte der 44-jährige Speller. „Neunmeterschießen ist auch immer ein bisschen Glückssache. Leider haben wir uns nicht qualifiziert für Berlin“, trauerte Schütte der Chance auf die Teilnahme am Traditionsmasters hinterher.

Zum Publikumsliebling wurde Leverkusens Patrick Helmes gewählt. Mit sieben Treffern sicherte sich der ehemalige Nationalspieler auch die Torjägerkrone. Über die Auszeichnung Torhüter des Turniers durfte sich Meppens Marcus Antczak freuen. Bester Spieler wurde Martin Max vom Turniersieger Schalke.

Schalke hatte im Vorjahr das Finale gegen Borussia Mönchengladbach verloren.

