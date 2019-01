Meppen. Der SV Meppen verkauft ab heute Karten für das Derby in Osnabrück (26. Januar). Tickets gibt es ab 16 Uhr nur am Stadion des Fußball-Drittligisten.

Bis 18 Uhr ist am heutigen Freitag (11. Januar) die Kasse am Haupteingang der Hänsch-Arena geöffnet. In der Geschäftsstelle können keine Tickets gekauft werden.

Wegen der enormen Nachfrage sind pro Person nur jeweils zwei Karten erhältlich. Ein Stehplatz kostet 12 Euro (Vollzahler), ermäßigt 10 Euro. Für 21 Euro gibt es Sitzplätze.





Das Meppener Kontingent ist kleiner als beim letzten Derby in Osnabrück. Es umfasst 1480 Tickets. Als die Emsländer am 6. März 2018 beim Rivalen aufliefen, wurden sie von etwa 3000 Fans begleitet. Die Partie endete 2:2.

Stadion fasst 16.667 Besucher

Rund 10.000 Karten hat der VfL Osnabrück bereits verkauft. Das Stadion fasst 16.667 Besucher. In dieser Saison kamen beim 3:0 gegen Preußen Münster die meisten Zuschauer: 14.100 strömten zur Bremer Brücke.

Das Hinspiel am 5. August des abgelaufenen Jahres war mit 12.500 Zuschauern ausverkauft. Meppen unterlag mit 0:2.