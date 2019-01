Meppen. Der SV Meppen trifft am Mittwoch (14 Uhr) auf den Zweitligist SC Paderborn. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr auf dem Trainingsgelände in Paderborn. Das Spiel wird aufgrund der Gegebenheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Einen Rückschlag hat hingegen Marcel Gebers erleiden müssen. Aufgrund von Kniebeschwerden wird sich der Innenverteidiger einer Arthroskopie unterziehen müssen. Ein erneut längerer Ausfall droht.

„Da ist ordentlich Zunder drin“, freute sich SV-Meppen-Trainer Christian Neidhart über die ersten Trainingseinheiten im neuen Jahr. „Die Mission Klassenerhalt ist in vollem Gange.“

"Wollen Defensivverhalten verbessern"

Mit dem Zweitligisten SC Paderborn steht laut Neidhart am heutigen Mittwoch genau der richtige Gegner im ersten Testspiel 2019 parat. Mit 42 erzielten Toren ist der SCP nach dem 1. FC Köln (47 Tore) die treffsicherste Mannschaft im deutschen Unterhaus. Erfolgreichster Torschütze mit zehn Treffern ist Spielmacher Philipp Klement. Aber auch Bernard Tekpetey (sieben Tore), der im Sommer vom FC Schalke kam und beim letzten Zweitligaspieltag gegen den SV Darmstadt drei Tore zum 6:2 beitrug, sowie Sven Michel (sechs Tore) und der ehemalige Hannoveraner Babacar Gueye (vier Tore) wissen, wo das Tor steht.

„Wir wollten einen Gegner, der offensiv eine hohe Qualität aufweist, um unser Defensivverhalten zu verbessern. Gegen die Sportfreunde Lotte haben wir es zuletzt sehr gut gemacht. Gegen Paderborn wollen wir kompakt stehen und nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen.“

Auch im Trainingslager offensivstarke Gegner

Im Trainingslager in Belek in der Türkei, das vom 13. bis 19. Januar stattfindet, trifft der SV Meppen mit FK Qäbälä aus Aserbaidschan und dem rumänischen Erstligisten FC Botosani auf weitere „Kaliber, die offensivstark sind.“

Bei Marcel Gebers sieht es nicht gut aus

Fehlen wird Marcel Gebers. Der Innenverteidiger, der nach langer Verletzungspause aufgrund einer Hüft-Operation gerade wieder am Mannschaftstraining teilgenommen hatte, fällt mit Kniebeschwerden aus. „Das sieht nicht gut aus. Er wird sich in den nächsten Tagen einer Arthroskopie unterziehen müssen“, deutet Neidhart einen eventuell längeren Ausfall an. „Wir müssen abwarten, was die Untersuchung ergibt.“

Patrick Posipal an Bord

Auch für Hassan Amin kommt das Testspiel noch zu früh. Er konnte zwar wieder alle Trainingseinheiten mitmachen, aber eine Verhärtung im Oberschenkel „nervt ihn immer noch. Wir wollen kein Risiko eingehen.“ Patrick Posipal ist hingegen nach seinem Schultersturz wieder dabei.

Insgesamt wird der SV Meppen die Reise nach Ostwestfalen mit 22 Spielern antreten. Neidhart möchte vielen einen Einsatz schenken. Ein Testspieler wird nicht dabei sein.

Ein Wiedersehen für Nick Proschwitz

Für Nick Proschwitz wird es ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Der Stürmer, der in dieser Saison bisher sechsmal in neun Drittligaspielen für den SV Meppen erfolgreich war, stand in der Saison 2011/12 beim SCP unter Vertrag und schoss sich mit 17 Treffern zum Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Paderborn beendete die Saison damals auf dem fünften Tabellenrang.