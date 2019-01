Meppen. Seit Wochen steht fest, dass der SV Meppen am 26. Januar mit dem Derby beim VfL Osnabrück in die zweite Saisonhälfte startet. In Kürze können auch Karten gekauft werden.

Wie der SV Meppen mitteilt, können ab dem 11. Januar Sitz- und Stehplatzkarten erworben werden. Dazu öffnet an jenem Tag die Kasse am Haupteingang der Hänsch-Arena in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. In der Geschäftsstelle können am 11. Januar keine Tickets gekauft werden.

Wegen der enormen Nachfrage sind pro Person nur jeweils zwei Karten erhältlich. Das Meppener Kontingent umfasst insgesamt 1680 Karten.

3000 Emsländer zuletzt in Osnabrück

Das Hinspiel am 5. August des abgelaufenen Jahres war mit 12.500 Zuschauern ausverkauft. Meppen unterlag mit 0:2. Als die Emsländer das letzte Mal in Osnabrück aufliefen, wurden sie von etwa 3000 Fans begleitet. Die Partie vor 13.000 Zuschauern endete am 6. März 2018 mit einem 2:2-Unentschieden.