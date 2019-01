SV-Meppen-Spieler Amin war mit dem Nationalteam in Belek CC-Editor öffnen

Mit der afghanischen Nationalmannschaft war Meppens Hassan Amin (r., im Zweikampf mit dem Lotter Maximilian Oesterhelweg) im Dezember in Belek. Dort bezieht der SVM vom 13. bis 20. Januar Quartier. Foto: Scholz

Meppen. Einen kleinen Vorgeschmack hat der defensive Außenbahnspieler Hassan Amin schon in der Winterpause auf das Meppener Trainingslager vom 13. bis 20. Januar in Belek erhalten. Der im Sommer von Waldhof Mannheim gekommene Kicker war im Dezember mit der afghanischen Nationalmannschaft an der türkischen Riviera.